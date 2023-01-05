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    • 05.01.2023 18:52
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    Ankara'da dikkat çeken temas! Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

    Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, Yapıcıoğlu’nu kabul etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Yapıcıoğlu'na HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam da eşlik etti.

    Görüşmenin detayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    YAPICIOĞLU'NDAN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI: "AN İTİBARIYLA VERİLMİŞ BİR SÖZÜMÜZ YOK"
    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde, Adana'da yaptığı yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna yanıt vermişti.



    Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok" diye konuşmuştu.
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    Haberler Güncel Ankara'da dikkat çeken temas! Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
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