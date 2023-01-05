



Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok" diye konuşmuştu.





