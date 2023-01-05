Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası Kremlin'den ateşkes kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"ARABULUCULUK İÇİN HAZIRIZ"

Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ise Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.



VE ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan'ın üstlendiği basış diplomasisi sonrası Rusya ve Ukrayna'da ateşkes haberi geldi. Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.



