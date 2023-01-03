Kendilerini TMSF çalışanı olarak tanıtıp 30 bin TL dolandırdılar

İstanbul'da, 2018'in ağustos ayında yaşanan dolandırıcılık olayında iddiaya göre Faruk Özbir, Kamuran Demir ve Ömer Enes Çırçır isimli 3 şüpheli, kendilerini TMSF çalışanı olarak tanıtarak, TMSF'de el konulan arabaların satışına ait ihalelere kapalı zarf usulü ile katılımlarını sağlayabileceğini ve bu arabalardan almalarına aracılık edebileceklerini söyleyerek M.D. ile M.G.'yi toplamda 30 bin TL dolandırdı.

ADLİYEYE GELDİLER

Şüphelilerin TMSF'de çalıştığına inanan M.D. ile M.G., araç satışına ilişkin teklif vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüphelilere toplam 30 bin lira para veren M.D. ile M.G., herhangi bir icra dairesinin adının yazmadığı bir belge aldı. Belgeleri aldıktan sonra işlemlerinin tamamlandığını düşünerek adliyeden ayrılan M.D. ile M.G., bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK İFADESİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden Kamuran Demir, dolandırıcılık eylemini diğer şüpheli Ömer Enes Çırçır'ın yaptığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Sabah'ta yer alan ahabere göre, Şüpheli Ömer Enes Çırçır ise tüm eylemleri Kamuran Demir'in gerçekleştirdiğini ve kendisini tehdit ettiği için bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Diğer şüpheli Faruk Özbir ise verdiği ifadede olayla bir ilgisinin olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kendilerini TMSF çalışanı olarak tanıttıkları ve hileli hareketlerle müştekilerden toplamda 30 bin TL para alarak menfaat elde ettikleri anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek dolandırıcılık" suçunu iştirak halinde işledikleri ve bu suçu 2 kişiye karşı işledikleri için de suçun iki kez işlendiği belirtildi. Şüphelilerin ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

KARAR VERİLDİ

13 Ekim 2022 tarihinde karara bağlanan davada sanıklar Faruk Özbir, Kamuran Demir ve Ömer Enes Çırçır, M.D. ile M.G.'ye karşı işledikleri "nitelikli dolandırıcılık" suçundan önce ayrı ayrı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, her sanığa 5'er yıl hapis ve 37 bin 480 TL adli para cezası verdi.