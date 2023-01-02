Son dakika: Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
ŞARTLAR BELİRLENDİ
Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.
İşte onlardan bazıları:
-Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
-1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
-Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
KAMPANYANIN DETAYLARI
-Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
-Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.
-Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.