Son dakika: Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu

Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.