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    • 02.01.2023 14:17
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    Son dakika: Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

    AJANSLAR
    Orta gelirliye konut kampanyası! Tarih belli oldu

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

    ŞARTLAR BELİRLENDİ
    Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.

    İşte onlardan bazıları:
    -Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
    -1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
    -Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

    KAMPANYANIN DETAYLARI
    -Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
    -Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.
    -Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

        FİYATLARI DENGELEDİK
        Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı.

        Kurum şu yanıtı vermişti:
        Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz.

        Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.
            Yemeksepeti
            Haberler Güncel Son dakika: Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu
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