Türkiye'nin ilk uzay yolcusu yola çıkıyor! Ay görevi için sona doğru

2022'DE 8 BİNİN ÜZERİNDE AR-GE PROJESİNE DESTEK

Stratejik önceliklerini AR-GE ve yenilik süreçlerini hedef odaklı, çıktı ve etki unsurlarını gözetecek şekilde yürütülmesi olarak belirlediklerini anlatan Mandal, şöyle konuştu: "Ülkemizin, küresel ölçekte yaşanan değişim ve dönüşümler kaynaklı risklere hazırlıklı olabilmesi ve bu ortamları fırsata dönüştürebilmesine yönelik ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadele, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm kaynaklı konulara öncelik veriyoruz. Bu konulardan her birinin çok disiplinli ve paydaşlı çözüm gerektiren zorluklar içermesi sebebiyle, TÜBİTAK olarak, 'birlikte geliştirme' ve 'birlikte başarma' yaklaşımını esas alan, sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerinin teşvik edilmesine odaklandık."

Mandal, 2013 yılından bugüne TÜBİTAK tarafından her 2 yılda bir "TÜBİTAK Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları" çalışması hazırlandığını dile getirdi.

2022'de, 2 bin 500'ün üstünde KOBİ olmak üzere, 3 binin üzerinde işletme ve 177 üniversitenin toplamda 8 binin üzerinde AR-GE projesine 2,5 milyar liraya yakın destek sağladıklarını dile getiren Mandal, "Desteklediğimiz akademi projelerinde 15 bin araştırmacı, 14 bin 300 bursiyer görev alıyor." dedi.