Eda Taşpınar'dan cami içindeki provokatif paylaşımla ilgili çelişki dolu ifadeler: Otelle ters düştü!

CAMİ OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ

Otele gitmeden önce nerede fotoğraf çektireceğine karar vermediğini belirten Taşpınar, "Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafından bulunan bir alan gördüm. Orada iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Burada fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin bir ibadethane olduğunu bilmiyordum. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bu hususta bana bir uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim." beyanında bulundu.

Taşpınar, fotoğrafı sosyal medyasında yayınladıktan 35-40 dakika sonra hakkında yapılan paylaşımları görünce korkup kaldırdığını belirterek, "Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim." dedi.