Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Danıştay 10. Dairesi'nin ret kararı oy çokluğuyla onandı.
Danıştay'ın oy çokluğuyla onayladığı kararın ardından Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.
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- Güncel
- 02.01.2023 18:27
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- 02.01.2023 18:28
Son dakika: Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı! Danıştay kararı hukuka uygun buldu
Son dakika haberi... Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Danıştay 10. Dairesi'nin ret kararı oy çokluğuyla onandı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Danıştay 10. Dairesi'nin ret kararı oy çokluğuyla onandı.