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    • 02.01.2023 18:28
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    Son dakika: Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı! Danıştay kararı hukuka uygun buldu

    Son dakika haberi... Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Danıştay 10. Dairesi'nin ret kararı oy çokluğuyla onandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı! Danıştay kararı hukuka uygun buldu
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