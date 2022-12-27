Ahlatlıbel malumun ilamı oldu, masa fiilen dağıldı! CHP fondaşı Enver Aysever eteğindeki incileri döktü: Mansur Yavaş bombası





Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP yandaşı Enver Aysever'den ise dikkat çeken bir çıkış geldi.



BABACAN VE DAVUTOĞLU AKŞENER'İN GÖZÜNDE BİR YÜK

Ahlatlıbel'deki zirveyi 'bir hakikatin ortaya çıkması' olarak yorumlayan Aysever, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masanın varlığına ilk günden beri hiç inanmadığını vurguladı.



Akşener'in Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bir 'yük' olduğu kanaatinde olduğunu iddia etti.



MASA FİİLİ OLARAK DAĞILDI

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik masanın genel tavrının 'Masaya dağıtmadan önce son kez bir ara gelelim, bunun üzerine oturup konuşalım' tavrı olduğuna dikkat çeken Enver Aysever, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.