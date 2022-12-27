Ahlatlıbel malumun ilamı oldu, masa fiilen dağıldı! CHP fondaşı Enver Aysever eteğindeki incileri döktü: Mansur Yavaş bombası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını Ahlatlıbel'de vermişti.
Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı.
İYİ PARTİLİLER: "HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"
Öte yandan İYİ Parti'den Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
İYİ Partili Turhan Çömez, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini belirterek gündemin ne olduğunu bilmediklerini ifade etti. Çömez, "Şu anda neler konuşulduğu konusunda bir fikrimiz yok" dedi.
MASADA 'KRİZ' HAVASI
Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi masada da panik havası uyandırdı.
Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e serzenişte bulundu.
Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, 2 liderin bu masayı dağıtma hakları yok" ifadelerini kullandı.
TEK ADAY DEĞİL ÇOKLU ADAY...
Kulislerde yer alan ilk bilgiler ise uzlaşıya varamayan masanın çoklu aday formülü ile hareket edeceği yönünde. Bunun ilk sinyali Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir" dedi.