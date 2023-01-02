



Otel görevlilerinden izin almadan böyle bir fotoğrafın çekilemeyeceğine dikkat çeken Genç, "Hani şair der ya; "harîm-i namusun Yabancı ökçeler altında çiğnenip dursun!" Bu saygısızlık Eda Taşpınar'ındır; ama o alanda bir kez kahve içen bilir ki mescidi sorup ayakkabılarıyla ve pozuyla çiğneyerek girerken otel görevlileri görmemiş yahut da vebalden hissesiz olamazlar." diyerek Taşpınar'a tepki gösterdi.



FİLMLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Caminin yer aldığı mekanın Tarihi Sultanahmet Cezaevi olduğu ortaya çıkarken yapı 1973 yapımı Çaresizler filmine de ev sahipliği yapmıştı.