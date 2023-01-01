TAKVİM Gazetesi yeni yılın ilk gününde "Elveda 2022" başlıklı manşetle okuyucuları ile buluştu

1 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nin birinci sayfası ELVEDA 2022 başlığıyla okuyucuları ile buluştu. Gazetenin, manşetten 2022 yılında yaşanan önemli gelişmelere yer vermesi dikkatlerden kaçmadı. İşte gazetenin dikkat çeken o manşeti...

RUSYA-UKRAYAN SAVAŞI

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, geride kalan 2022 yılında etkileriyle tüm dünyaya damgasını vururken Türkiye'nin savaş süresince barışı sağlamak için arabuluculuk çabaları takdir gördü.

DOĞAL GAZ KEŞFİ

Türkiye'nin 2022 yılı enerjide atılım yılı oldu. 2022 yılında yapılan doğalgaz keşfi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN ALDI

2022 yılından küresel çapta gelişen en bomba olaylardan biri de Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması oldu. Ekim ayının başında Twitter'ı orijinal anlaşmaya bağlı şartlarda satın almaya hazır olduğunu söyleyen ve aylar süren karmaşık olaylardan silsilesinden sonra Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

DÜNYA KUPASI

2022 yılında en çok konuşulan olaylardan biri de Dünya Kupası oldu. Ronaldo, Messi gibi yıldızların son kez katıldığı turnuva büyük ses getirdi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.