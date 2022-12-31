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    • 01.01.2023 03:12
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    Portekiz'den gelen vatandaş Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Bakan Koca'ya sarılıp dua etti: "On numara hastane"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023'e sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi. Hastanede Koca ve Portekiz'den geldiği öğrenilen bir vatandaş arasında geçen diyalog gülümsetti. Yapılan hizmetler nedeniyle Bakan Koca'ya dua eden vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'de bu hastaneyi söylüyorum 'harika' diyorlar" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve dikkat çeken o anlar...

    takvim.com.tr
    Bakan Koca’ya sarılıp dua etti: On numara hastane

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi.

    Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti.



    Hastane koridorlarında gezdiği ve basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada Portekiz'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, Bakan Koca'nın yanına yaklaştı.

    Bakan Koca'ya sarılıp dua etti: On numara hastane

    LİZBON'DAN GELEN VATANDAŞLA GÜLÜMSETEN DİYALOG
    Koca ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş, "On numara hastane. Portekiz Lizbon'dan geldik. Kan değerlerim düşmüş, onun için geldim." diye konuştu.



    "PORTEKİZ'DEKİ DOKTORLAR DA 'HARİKA' DİYORLAR"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Var mı yapacağımız bir şey" sorusuna yanıt veren vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'deki doktorlara ne diyorum biliyor musunuz? 'Çam Sakura Hastanesini bilir misiniz?' dediğimde 'harika' diyorlar. Allah razı olsun sizden" ifadelerini kullandı.




        SARILIP AYRILDI
        Söz konusu vatandaş, Bakan Koca'ya sarıldıktan sonra o noktadan ayrıldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.

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        Bakan Koca’ya sarılıp dua etti: On numara hastane
        Haberler Güncel Portekiz'den gelen vatandaş Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Bakan Koca'ya sarılıp dua etti: "On numara hastane"
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