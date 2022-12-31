Portekiz'den gelen vatandaş Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Bakan Koca'ya sarılıp dua etti: "On numara hastane"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi.
Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti.
Hastane koridorlarında gezdiği ve basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada Portekiz'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, Bakan Koca'nın yanına yaklaştı.
LİZBON'DAN GELEN VATANDAŞLA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Koca ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş, "On numara hastane. Portekiz Lizbon'dan geldik. Kan değerlerim düşmüş, onun için geldim." diye konuştu.
"PORTEKİZ'DEKİ DOKTORLAR DA 'HARİKA' DİYORLAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Var mı yapacağımız bir şey" sorusuna yanıt veren vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'deki doktorlara ne diyorum biliyor musunuz? 'Çam Sakura Hastanesini bilir misiniz?' dediğimde 'harika' diyorlar. Allah razı olsun sizden" ifadelerini kullandı.