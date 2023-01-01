Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun Eren!

Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.