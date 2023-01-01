Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun Eren!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.
Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.
HENÜZ 15'İNDEYDİ
Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düştüğünde henüz 15'indeydi.
Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.