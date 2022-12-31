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    • 31.12.2022 16:38
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    Muğla'da tarlaya devrilen otomobilde şehit olan komiser Ekrem Uyar'ın naaşı Aydın'a uğurlandı

    Son dakika haberi! Muğla'nın Milas ilçesinde görevden dönerken otomobillerinin tarlaya devrilmesiyle şehit olan komiser Ekrem Uyar'ın naaşı, törenle memleketi Aydın'a gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehit olan komiserin naaşı Aydın’a uğurlandı!

    Muğla'nın Milas ilçesinde görevden dönerken otomobillerinin tarlaya devrilmesiyle şehit olan komiser Ekrem Uyar'ın naaşı, törenle memleketi Aydın'a gönderildi.



    Şehit komiser Ekrem Uyar (29) için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene, Uyar'ın anne ve babası, yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

    Uyar'ın naaşının Emniyet Müdürlüğüne getirilişi sırasında çalışma arkadaşları ile ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kur'an-ı Kerim okunan törende Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından okunan duanın ardından, şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Çine ilçesine gönderildi.

        Muğla'nın Milas ilçesinde görevden dönerken komiser Y.Ü'nün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrilmişti.

        Kazada, Uyar olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı Y.Ü. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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