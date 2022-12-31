Muğla'da tarlaya devrilen otomobilde şehit olan komiser Ekrem Uyar'ın naaşı Aydın'a uğurlandı





Şehit komiser Ekrem Uyar (29) için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene, Uyar'ın anne ve babası, yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve meslektaşları katıldı.