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Milli Savunma Bakanı Akar AWACS uçağından Atina yönetimini uyardı: "Akıllı olun! Yanlış hesap Ankara'dan döner"

Milli Savunma Bakanı Akar AWACS uçağından Atina yönetimini uyardı: "Akıllı olun! Yanlış hesap Ankara'dan döner"
31.12.2022 23:49

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin 2023 yılında da kararlılık ve yüksek motivasyonla devam edeceğini bildirdi. Terörle mücadele harekatlarında önemli görevler üstlenen 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret eden Akar, terörle mücadelenin 2023 yılında da kararlılık ve yüksek motivasyonla devam edeceğini vurguladı. Personeli terörle mücadeledeki büyük katkıları ve başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "2023 yılı için azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona zihnen ve bedenen hazırlıklı olun." dedi. Öte yandan Akar, AWACS uçağında A Haber'e konuştu. Yunanistan'ı uyaran Akar, "Barış, diyalog uluslararası hukuk diyoruz. Türkiye'nin ve KKTC'nin hakkını çiğnetmeyiz. Yunanistan aklıselim hareket etsin, akıllı olsun. Yanlış hesap Ankara'dan döner" şeklinde konuştu.

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