Milli Piyango 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı 2023 Çekilişi Otomatik Bilet Sorgulama

2023'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde birçok kişinin dikkati yine yılbaşı biletlerine çevrilmiş durumda. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi otomatik sorgulama konusunda merak edilen detayları sizin için derledik. Ayrıca ikramiye tutarları ve çekilişle ilgili diğer merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz. Tüm Milli Piyango çekilişlerinde olduğu gibi 2023 yılbaşı çekilişi sonuçları için de https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango resmi sayfası üzerinden otomatik sorgulama yapılacak. Ayrıca 1 Ocak sabahı birçok gazete kazanan numaraların tam listesini vermektedir. Büyük ikramiye talihlisine şimdiden hayırlı olsun.