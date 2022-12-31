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    • 31.12.2022 10:21
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    • 31.12.2022 10:21
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    Milli Piyango 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı 2023 Çekilişi Otomatik Bilet Sorgulama

    Yılbaşı biletleri 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Yılbaşına birkaç gün kala yüzde sekseni tükenen biletlerin son iki günde de tamamının bitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası matbaasında filigranlı özel kağıtlar üzerine basılan biletler sadece yetkili bayiler tarafından satılıyor.

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı 2023 Çekilişi Otomatik Bilet Sorgulama

    2023'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde birçok kişinin dikkati yine yılbaşı biletlerine çevrilmiş durumda. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi otomatik sorgulama konusunda merak edilen detayları sizin için derledik. Ayrıca ikramiye tutarları ve çekilişle ilgili diğer merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz. Tüm Milli Piyango çekilişlerinde olduğu gibi 2023 yılbaşı çekilişi sonuçları için de https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango resmi sayfası üzerinden otomatik sorgulama yapılacak. Ayrıca 1 Ocak sabahı birçok gazete kazanan numaraların tam listesini vermektedir. Büyük ikramiye talihlisine şimdiden hayırlı olsun.

    MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ OTOMATİK SORGULAMA

    2023'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde birçok kişinin dikkati yine yılbaşı biletlerine çevrilmiş durumda. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi otomatik sorgulama konusunda merak edilen detayları sizin için derledik. Ayrıca ikramiye tutarları ve çekilişle ilgili diğer merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

    Milli Piyango Çekilişleri Nasıl Ve Hangi Yollarla Yapılıyor?

    Çekiliş odası içinde topların muhafaza edildiği "Koruma Odası" bulunuyor.

    Çekiliş topları özel yapım aliminyüm alaşımlı güvenli çantalarda kilitli olarak, çift anahtar sistemi ile açılabilen yüksek emniyetli çelik dolaplarda tutulmakta olupoda 24 saat kamera ile izlemekte ilaveten emniyet vazifelileri doğrultusundan koruma sağlanmaktadır.

        Çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş evveli tartılmakta, noter doğrultusundan denetlenip tutanak tutulmaktadır.

        Çekiliş makineleri de derli toplu olarak noter doğrultusundan denetlenip, tutanak tutulmaktadır.

        Her çekilişten evvel, noter gözetiminde seçilen top çantası açıldıktan sonra noter ile birlikte çekiliş topları, titiz tartı ile tartılarak ağırlık denetimleri yapılır. Kontrolleri oluşturulan ve onaylanan toplar ile deneme çekilişi yapılmakta ve makinenin doğru bir biçimde çalıştığı belirlendikten sonra çekilişe onay verilmektedir.

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        Haberler Güncel Milli Piyango 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı 2023 Çekilişi Otomatik Bilet Sorgulama
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