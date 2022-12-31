Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Çekiliş Sonucu millipiyangoonline.com ve takvim.com.tr'de açıklandı

31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi yapıldı. Tüm çekilişler basın ve noter huzurunda yapıldı. Basın mensupları saat 12:15'ten itibaren görüntü ve ses kaydı alabildi. 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresinin resmi sayfası olan https://www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanmaktadır. Anasayafada çekiliş sonuçları arasından 31 Aralık tarihi seçilerek "çekiliş sonucuna git" sekmesi tıklanır.
31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresinin resmi sayfası olan https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango adresi üzerinden sorgulanmaktadır. Anasayafada çekiliş sonuçları arasından 31 Aralık tarihi seçilerek "çekiliş sonucuna git" sekmesi tıklanır.
Açılan sayfada bilet numarası ve çekiliş tarihi yazılıp "Sorgula" butonuna basarak sahip olduğunuz bilete herhangi bir ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca birçok gazete 1 Ocak sabahı ikramiye kazanan bilet numaralarının tam listesini vermektedir.