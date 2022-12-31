Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2022 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2022 11:31
    ABONE OL

    Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Çekiliş Sonucu millipiyangoonline.com ve takvim.com.tr'de açıklandı

    2023 milli piyango yılbaşı çekilişi bağlamında soluklar tutuldu. Yüzbinlerce vatandaş biletlerini aldı yılbaşı çekiliş neticesini incelemeye başladı. Bu sene büyük ikramiye 200 milyon lira olarak duyuruldu. Haberimizde Milli Piyango senebaşı çekilişi neticesine ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sayfası

    31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi yapıldı. Tüm çekilişler basın ve noter huzurunda yapıldı. Basın mensupları saat 12:15'ten itibaren görüntü ve ses kaydı alabildi. 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresinin resmi sayfası olan https://www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanmaktadır. Anasayafada çekiliş sonuçları arasından 31 Aralık tarihi seçilerek "çekiliş sonucuna git" sekmesi tıklanır.

    31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresinin resmi sayfası olan https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango adresi üzerinden sorgulanmaktadır. Anasayafada çekiliş sonuçları arasından 31 Aralık tarihi seçilerek "çekiliş sonucuna git" sekmesi tıklanır.

    Açılan sayfada bilet numarası ve çekiliş tarihi yazılıp "Sorgula" butonuna basarak sahip olduğunuz bilete herhangi bir ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca birçok gazete 1 Ocak sabahı ikramiye kazanan bilet numaralarının tam listesini vermektedir.

        SON 1-2-3 RAKAMA GÖRE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        2023 yılı çekilişi için de 1, 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı geçtiğimiz yıla göre farklılık gösterecek. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek.

        Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI SIRALI TAM LİSTE

        Milli Piyango 2023 yılbaşı sıralı tam liste kapsamında 2.000.000 TL kazanan numaralar 1.000.000 TL kazanan numaralar, 500.000 TL kazanan numaralar, 200.000 TL kazanan numaralar, 50.000 TL kazanan numaralar, 20.000 TL kazanan numaralar, 10.000 TL kazanan numaralar, 5.000 TL kazanan numaralar, 3.000 TL kazanan numaralar, 2.000 TL kazanan numaralar, 800 TL kazanan numaralar, 400 TL kazanan numaralar, 200 TL kazanan numaralar açıklanacak.

        NASIL KAZANIRIM?

        Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Milli Piyango Çekiliş Haberleri İçin Tıklayınız
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’liye 7 kazanç
        Haberler Güncel Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Çekiliş Sonucu millipiyangoonline.com ve takvim.com.tr'de açıklandı
            SON DAKİKA