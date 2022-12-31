Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Çekiliş Sonucu millipiyangoonline.com ve takvim.com.tr'de açıklandı

SON 1-2-3 RAKAMA GÖRE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

2023 yılı çekilişi için de 1, 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı geçtiğimiz yıla göre farklılık gösterecek. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek.

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.