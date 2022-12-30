OGM'nin ilk T70 yangın söndürme helikopteri teslim edildi: "Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen Orman Yangınları Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Söndürme Helikopteri Teslim Töreni'ne katıldı.
T70 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ TESLİM EDİLDİ | VİDEO İZLE
Ülke ormanlarının yarısından fazlasının yangına hassas alanlardan oluştuğuna işaret eden Kirişci, çıkan yangınların yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu söyledi. Kirişci, bu yangınların yayılma ve büyüme hızının daha çok meteorolojiyle ve iklimle ilgili olduğunu vurguladı.
Bakan Kirişci, orman yangınlarıyla mücadelede kapasite artırımı ve teknoloji geliştirme odaklı bir strateji izlediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Ayrıca rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 2 İHA hazır biçimde beklemektedir. Yangına ilk müdahale süremiz 10 dakikalara inmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Yeni helikopterlerin envantere gireceğine dikkati çeken Kirişci, "Bugün ilk defa mülkiyeti bize ait helikopterimiz envanterimize girecek. TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri teşkilatımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir. Önümüzdeki yıl 4 adet amfibik özellikteki tanker uçak ile yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten görev sistemleri ile teçhiz edilmiş 1 adet havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacaktır. Yine mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Kirişci, orman yangınlarını önlemede ve yangına müdahalede teknolojiyi etkin şekilde kullandıklarının altını çizerek, erken müdahalenin önemine değindi.
Son 20 yılda kademeli şekilde dünyadaki en yeni teknolojileri kullanıp orman yangınlarıyla mücadelede birçok başarıya imza attıklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:
"Milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa ediyor. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde, çıkan yangınlar anında belirleniyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir. İHA'larla anlık olarak 1 dakikada toplamda 3,5 milyon hektar alanı tarayabiliyoruz. Yangınla mücadelede yararlandığımız bir diğer teknoloji ise 162'si akıllı olmak üzere toplam 776 Akıllı Yangın Kuleleri'dir. Yapay zekanın kullanıldığı bu insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yangın yönetim merkezine aktarıyor."