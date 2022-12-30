OGM'nin ilk T70 yangın söndürme helikopteri teslim edildi: "Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

YERLİ YAZILIMLARLA YANGININ SEYRİ TAKİP EDİLİYOR

Bakan Kirişci, yerli ve milli yazılım olan Arz ve Yangın Karar Destek Sistemi ile daha etkin şekilde müdahale etme yeteneğini elde ettiklerini belirterek, bu sistem sayesinde yangının seyrinin takip edildiğini ve tedbirlerin alındığını anlattı.

Yangınla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının, 24 saat boyunca izlendiğini dile getiren Kirişci, yangın koordinatlarının arazözlerdeki navigasyon cihazlarına gönderildiğini ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini kaydetti.

Kirişci, yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini önemli ölçüde artırdıklarını aktararak, yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek, özel eğitimlerden geçen 462 kişilik ORKUT ekiplerini kurduklarını anımsattı.

Bakan Kirişci, karadan müdahale kapasitesinin artırıldığının altını çizerek, "1350 olan arazöz sayımızı 1565'e, 692 olan iş makinesi sayımızı 756'ya, 2 bin 270 olan ilk müdahale aracımızı 2 bin 295'e, 21 bin olan personel sayımızı 25 bine, 20 bin olan gönüllü sayımızı 113 bine çıkararak mücadele kapasitemizi ciddi oranda arttırdık." dedi.