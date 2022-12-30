Bakan Kirişci: 2023'te envanterimize ilk defa mülkiyeti bize ait olan yeni hava araçlarımız girecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı'na katıldı. Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı THK Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kirişci, geçen yıl 39 olan helikopter sayısını 55'e, uçak sayısını 3'ten 20'ye, İHA sayısını 4'ten 8'e yükselttiklerini belirtti. Bakan Kirişci, "Ayrıca rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 2 İHA hazır biçimde beklemektedir. Hükümetlerimiz döneminde alınan tedbirler sayesinde 40 dakika olana müdahale süresi şu anda 10 dakikaya inmiş durumda, çalışmamız daha da aşağıya nasıl çekileceği yönündedir" dedi.

Bakan Kirişci, 2023 yılında envantere katılacak uçak ve helikopterlere ilişkin, "Gururla söyleyebiliriz ki, dünyada yangına en hızlı müdahale, Türkiye'de yapılıyor. 2023 yılında envanterimize, ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecektir. Bunlardan ilki, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir. Önümüzdeki yıl, 4 amfibik özellikteki tanker uçak ile yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten görev sistemleriyle teçhiz edilmiş 1 havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacaktır. Yine mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, İHA TEKNOLOJİSİNİ KULLALAN İLK AVRUPA ÜLKESİ'

Bakan Kirişci, İHA'ların öneminden de bahsederek, "Milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa ediyor. Bu vesileyle, yerli ve milli üretimleriyle ülkemizin gururu olan TUSAŞ ve Baykar grubuna çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde çıkan yangınlar anında belirleniyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir. İHA'larla anlık olarak, toplamda 3,5 milyon hektar alanı tarayabiliyoruz. Yangınla mücadelede yararlandığımız bir diğer teknoloji ise 162'si akıllı olmak üzere toplam 776 'Akıllı Yangın Gözetleme Kuleleri'dir. Yerli ve milli yazılımlarımız olan 'Arz ve Yangın Karar Destek Sistemi' ile çıkmış yangınların, ilerleyen süreçte meteorolojik ve topoğrafik şartlarda nasıl seyir izleyeceğini tahmin ederek, daha etkin bir şekilde müdahale etme yeteneğini elde ettik. Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerleşim yerleri önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

'ACİL DURUMLARDA BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDIK'

Bakan Kirişci, yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde arttırdıklarını kaydederek, "Kara gücümüzü, 1350 olan arazöz sayımızı 1565'e, 692 olan iş makinesi sayımızı 756'ya, 2 bin 270 olan ilk müdahale aracımızı 2 bin 295'e, 21 bin olan personel sayımızı 25 bine, 20 bin olan gönüllü sayımızı 113 bine çıkararak mücadele kapasitemizi ciddi oranda arttırdık. Ülke olarak orman yangınlarına karşı küresel iş birliklerini de geliştirmekteyiz. Kardeş ülke Azerbaycan ile imzaladığımız protokol çerçevesinde acil durumlarda birlikte hareket etme kararı aldık. 2003 ile 2022 tarihleri arasında ağaçlandırma kapsamında 6,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Önümüzdeki yıl 2023 hedefimiz olan 7 milyar rakamını rahatlıkla geçeceğimize inanıyorum" dedi.

GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Konuşmaların ardından üretimi Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'nda (TUSAŞ) gerçekleştirilen ve gece gündüz görev yapabilen 'Sikorsky' marka yangın söndürme helikopterinin OGM'ye teslim töreni yapıldı. 2,5 ton su atabilen helikopterin gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Helikoptere, 'Türkiye Yüzyılı' amblemi yapıştıran Bakan Kirişci, daha sonra kokpitte pilot koltuğuna oturup incelemede bulundu. Bakan Kirişci, helikopterin önünde pilotlar ve bakanlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.