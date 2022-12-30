Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yılın son hutbesini Ayasofya Camii’nde okudu

Hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve selleme) şöyle buyuruyor: Dünyada, bir garip yahut bir yolcu gibi ol! Aziz Müminler! Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp sala ile biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir.

Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor.