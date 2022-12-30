Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yılın son hutbesini Ayasofya Camii’nde okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, konusu "Hayatın tekrarı yok" olan 2022 yılının son Cuma hutbesini Ayasofya Camii'nde okudu. Hutbede, 2023 yılında savaşların son bulması temennileriyle birlikte barış mesajı verildi.
GAFLET İÇİNDE HAKTAN YÜZ ÇEVİRİYORLAR
Cuma hutbesini okuyan Erbaş, "Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar.
Hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve selleme) şöyle buyuruyor: Dünyada, bir garip yahut bir yolcu gibi ol! Aziz Müminler! Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp sala ile biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir.
Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor.
MASUMLAR, KADINLAR, ÇOCUKLAR ÖLMESİN
Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Ey insanlar! Bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünya'nın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün Peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım.