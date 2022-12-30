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    • 30.12.2022 18:18
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    Başkan Erdoğan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefonda görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini iletti.

    takvim.com.tr
    Erdoğan Küba Devlet Başkanı ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini iletti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

    Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.



    TİCARETTE YENİ HEDEF 200 MİLYON DOLAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım'da Türkiye'de ağırladığı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, Küba ile ticarette yeni hedefin 200 milyon dolar olduğunu kaydetmişti.

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