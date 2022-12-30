Başkan Erdoğan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.





TİCARETTE YENİ HEDEF 200 MİLYON DOLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım'da Türkiye'de ağırladığı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, Küba ile ticarette yeni hedefin 200 milyon dolar olduğunu kaydetmişti.