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    • 30.12.2022 12:11
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    • 30.12.2022 12:23
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik. BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı.

    Flaş! Yeni kimliği olmayan işlem yapacak

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik. BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı.

    Soylu "Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik." diyen Soylu, "Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
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