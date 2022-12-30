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    • 30.12.2022 22:33
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    Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'i kabul etti!

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan ve Djukanovic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. NATO müttefiki Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ettiklerini ve desteklediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz." dedi. Karadağ'da 3 bin 800 Türk yatırımcı olduğuna ve ikili ticaret hacmini 250 milyon dolara çıkarma hedefine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Balkanlar’da barış ve istikrar vurgusu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ettiklerini belirterek "NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Vahdettin Köşkü'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, Karadağ'la dostluklarının uzun asırlara dayandığını söyledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Karadağ Kralı Birinci Nikola'nın, Sultan 2. Abdülhamid'in davetlisi olarak İstanbul'u iki kez ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, Karadağ'ın ilk büyükelçiliğini de Osmanlı döneminde İstanbul'da açtığını hatırlattı.

    Boşnak ve Arnavut akraba toplulukları ile Türkiye'deki 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşın, iki ülke arasında müstesna bir gönül köprüsü olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

    Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri dar kapsamda ele aldıklarını, etraflıca görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Erdoğan, daha sonra da heyetler arası çalışma yemeğiyle birlikte şu ana kadarki durumu ve bundan sonraki geleceği değerlendirme fırsatını bulduklarını anlattı.

    Başkan Erdoğan, geçen yıl Karadağ'a yaptığı ziyarette ikili ticaret hacmini 250 milyon dolara çıkarma hedefini koyduklarını belirterek şöyle konuştu:

    "Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Tabii şunu da söylemekte fayda buluyorum. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerinin sayısı 3 bin 800. Bu tabii çok çok önemli bir adım. Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. Özel sektörümüzün tüm Balkanlarda olduğu gibi Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim."

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Yunus Emre Enstitüsünün de Türk sanat ve kültürünü Karadağlıların evlerine taşıdığını aktaran Erdoğan, "TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 501'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    "GÜNEYDOĞU AVRUPA'DA İSTİKRARIN KORUNMASINA ÖZEL ÖNEM ATFEDİYORUZ"
    Başkan Erdoğan, mevkidaşı ile görüşmesinde, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

    "Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını, temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı ile birlikte başarıyla yürütüyor. Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz."

        Djukanovic ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Başkan Erdoğan, Karadağ halkına selamlarını ileterek yeni yılın iki ülke başta olmak üzere bölgeye ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

        Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Batı Balkanlar'ın daha iyi bir durumda olması gerektiğini fakat kronik olarak bir güvenlik sorunu yaşadığını belirtti.

        Djukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Daveti için Erdoğan'a teşekkür eden Djukanovic, bu davetin iki ülkenin ilişkilerinin iyi şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

        Djukanovic, Karadağ ve Türkiye'nin tarihi bağlarına değinerek, "Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, çok uzun süreli diplomatik temasları kapsıyor. Aramızdaki ilişkinin dostane olduğunu görüyoruz. Çok sağlam ve dostane ilişkilerimiz var ve iki NATO müttefiki ülke olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

        İki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini ve geliştirilmesi konusunda yeni alanların arandığını anlatan Djukanovic, görüşmelerde ele alınan meselelerden birinin ekonomi olduğunu vurguladı.

        BALKANLAR'DA BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU! VİDEO İZLE

        Djukanovic, "Karadağ Türkiye'ye çok yakın, çok küçük bir ülke ve şu anda 3 bin 800 Türk şirketinin Karadağ'da olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir bilgi ve bu şunu gösteriyor, sadece yakınlığımız değil, sadece coğrafi olarak yakınlık değil, insanlar yeni bir güven arayışına girmiyorlar. Eğer güven yoksa bir yerde ve orda hoş karşılanmazlarsa o insanlar oraya gitmez." şeklinde konuştu.

        Milo Djukanovic, Karadağ'a gelen Türklerin her zaman hoş şekilde karşılandığının da altını çizdi.

        GÖRÜŞMEDE ALTYAPI, ENERJİ, ULAŞIM, GİBİ KONULARDA ELE ALINDI
        Djukanovic, görüşmede yeni projelerin yanı sıra altyapı, enerji, ulaşım, su ve ormancılık, sağlık, eğitim ve kültür konularının ele alındığını belirtti.

        İki ülkenin farklı bakanlıklarının ve iş insanlarının da yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Djukanovic, "Yeni yatırımlar, ticaret hacminin büyümesi konusunda konuşmuştuk. Dolayısıyla bu, iki ülkenin ticaret hacmini artıracaktır." ifadesini kullandı.

        Djukanovic, Karma Ekonomik Komitesi toplantısının ilerleyen dönemlerde gerçekleşeceğini ve yeni yatırım alanlarının orada ele alınacağını kaydetti.

        TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALAN KARADAĞLI ÖĞRENCİLER
        Türkiye'nin Karadağ'dan eğitim almaya gelen öğrencilere verdiği desteğe değinen Djukanovic, "Buraya gelen öğrencilere katkı sağladıkları için, burs verdikleri için ve onların iyi üniversitelerde okumasına imkan sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

        Türkiye ile Karadağ arasındaki savunma alanında çok iyi ilişkilerin olduğunu vurgulayan Djukanovic, bu ilişkilerin düzeyinden memnun olduğuna ancak daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

        UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI
        Djukanovic, toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının da görüşüldüğünü belirterek, savaşın sona erdirilmesi için özellikle Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı katkıyı takdir ettiğini aktardı.

            Görüşmede bölgesel ve küresel konuların da ele alındığına dikkati çeken Djukanovic, "Batı Balkanlar'da daha güvenilir bir ortam olması gerekiyor. Çünkü ileri gidemeyiz, ileriye gideceksek Avrupa Birliği içerisinde yürütürsek daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

            "BATI BALKANLAR KRONİK OLARAK GÜVENLİK SORUNU YAŞIYOR"
            Son yıllarda Karadağ'ın zorlu süreçten geçtiğine işaret ederek, bölgenin kronik olarak bir güvenlik sorunu yaşadığını vurgulayan Djukanovic, şöyle devam etti:

            "Fakat temel değerlerin tehdit altına girdiğini düşünemiyorum. Çünkü Karadağ bağımsız bir devlettir. Çok stabil, güvenilir bir devlet olduğunu ve Avrupa Birliği ve Atlantik yolunda önemli adımlar attığını düşünüyorum. Ülke olarak yaptıklarımız bence önümüzdeki dönemde de Batı Balkanlar'da bulunan diğer ülkelere örnek olacak."

            Djukanovic, Batı Balkanlar'ın daha iyi bir durumda olması gerektiğini dile getirerek, "Biz eğer gelişeceksek, ileri gideceksek güvenli bir ortamda yaşamalıyız. Bizde güvenlik yoksa Avrupa'da da güvenlik olmayacak." şeklinde konuştu.

            BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
            Başkan Erdoğan ve Cukanoviç'e düzenlenen karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

            Fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile baş başa görüştü." ifadelerini kullandı.

                MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
                İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirildi, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

                Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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