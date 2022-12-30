Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'i kabul etti!

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri dar kapsamda ele aldıklarını, etraflıca görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Erdoğan, daha sonra da heyetler arası çalışma yemeğiyle birlikte şu ana kadarki durumu ve bundan sonraki geleceği değerlendirme fırsatını bulduklarını anlattı.

Başkan Erdoğan, geçen yıl Karadağ'a yaptığı ziyarette ikili ticaret hacmini 250 milyon dolara çıkarma hedefini koyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Tabii şunu da söylemekte fayda buluyorum. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerinin sayısı 3 bin 800. Bu tabii çok çok önemli bir adım. Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. Özel sektörümüzün tüm Balkanlarda olduğu gibi Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Yunus Emre Enstitüsünün de Türk sanat ve kültürünü Karadağlıların evlerine taşıdığını aktaran Erdoğan, "TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 501'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.