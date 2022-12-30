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    • 30.12.2022 14:40
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    Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Mesajda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi yanında enreji yatırımları ele alındı. Siyasi ve ekonomik başlıklarda Türk-Rus işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

    AJANSLAR
    Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

    RUS-TÜRK İŞBİRLİĞİ YELPAZESİ GELİŞTİRİBİLİR
    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zorlu bir yıla rağmen dinamik şekilde geliştiğini vurguladı.

    Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi başta olmak üzere enerji alanındaki büyük projelerin de devam ettiğine dikkati çekti.

    Putin, ülkelerin birlikte hareket ederek Avrasya kıtasında istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi adına Rus-Türk işbirliği yelpazesinin daha da geliştirilebileceği umudunu paylaştı.

    SCHRÖDER VE BERLUSCONİ'Yİ DE KUTLADI
    Kremlin, Putin'in, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi gibi isimlerin de yeni yıllarını kutladığını bildirdi.
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