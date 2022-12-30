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    • 30.12.2022 10:46
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    Son dakika: Anayasa Mahkemesi HDP kararını 6 Ocak'ta verecek

    Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Başsavcılıktan talebe dair yazılı açıklama istedi. AYM, Başsavcılığın talebini 6 Ocak'ta karara bağlayacak.

    AYM, HDP için karar gününü belirledi

    Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta karara bağlayacak.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına "ivedilikle" bloke konulmasını istemişti. "HDP'nin terör örgütü ile organik bağı dava sürecinde de devam ediyor.

    Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun" demişti. Anayasa Mahkemesi bu talebi görüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine dair elinizde bulunan bilgi ve belgeleri 5 Ocak tarihe kadar gönderin" dedi.

    Yüksek Mahkeme, 6 Ocak'ta talebi karara bağlama kararı aldı. HDP'ye 2023 için toplam 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Anayasa Mahkemesi HDP kararını 6 Ocak'ta verecek
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