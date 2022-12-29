Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu tartışması iyice ayyuka çıktı





CHP GENEL MERKEZİ BENİ SEVMİYOR YARDIM ET

Soylu, İmamoğlu'nun "Hemşeriyiz" diyerek kendisinden yardım istediğini söyledi. Kanun dışı para toplamasıyla ilgili arayıp "Ne olur yardımcı olun" dediğini kaydetti. Hatta fazlasıyla alttan aldığını da belirtti.



"Bir telefon görüşmesi daha oldu. Sonra da beni CHP'ye şikayet etti! Terörle iltisaklı 505 kişi de onun döneminde işe girdi" dedi. Bu sözler üzerine İmamoğlu, sosyal medyadan cevap verdi: Ses kayıtlarını çıkarsın. İstifa ederim.

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