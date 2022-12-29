Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu tartışması iyice ayyuka çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kendini siper eden İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP'nin "Rol çalma" suçlamalarına daha fazla sessiz kalamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki akşam kozlarını paylaştı. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmede, iki parti arasındaki sorunları masaya yatırdı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu "Son derece verimli ve güzel bir görüşme oldu.
İçeriğini aktaramam yanlış olur" ifadelerini kullandı. Ancak Akşener ise masada büyük çatlak olduğunu saklamadı: İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Benim gidişim, orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana...
CHP GENEL MERKEZİ BENİ SEVMİYOR YARDIM ET
Soylu, İmamoğlu'nun "Hemşeriyiz" diyerek kendisinden yardım istediğini söyledi. Kanun dışı para toplamasıyla ilgili arayıp "Ne olur yardımcı olun" dediğini kaydetti. Hatta fazlasıyla alttan aldığını da belirtti.
"Bir telefon görüşmesi daha oldu. Sonra da beni CHP'ye şikayet etti! Terörle iltisaklı 505 kişi de onun döneminde işe girdi" dedi. Bu sözler üzerine İmamoğlu, sosyal medyadan cevap verdi: Ses kayıtlarını çıkarsın. İstifa ederim.