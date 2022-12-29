Küçükkaya'nın bu sözleri sosyal medyada yer bulurken kullanıcılar, "CHP ve İYİ Parti ne kadar kötülese de yandaşları bile artık Erdoğan'ın başarılarını görmezden gelemiyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN EYT'Yİ ÇÖZCÜ AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ONDAN DA PAY KOPARMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan Meral Akşener'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın imza attığı başarılar karşısındaki tavrı dün bir kez daha ortaya çıktı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLET SEVİNÇLE KARŞILADI

Erdoğan'ın bu müjdesi başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Muhalefet ise yine kendilerine pay çıkarma peşine düştü.