Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel çapta kriz çözme başarısını artık muhalef isimler bile görmezden gelemiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA'YI MASAYA OTURTTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.
KILIÇDAROĞLU GÖRMESE DE YANDAŞI GÖRDÜ
Erdoğan'ın bu hamleleri dünya tarafından hayranlıkla izlenirken muhalefer hazımsızlık içinde ya meseleyi görmezden geldi ya da Türkiye'nin tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar yaptı.
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay icazet turu kapsamında gittiği ABD'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Ukrayna'nın yanında yer almasının gerektiğini söyleyerek tarafsız duruşu sorguladı.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA: HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYAN
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında durduğu tarafsız konumu sorgularken ortaya çıkan başarıyı CHP yandaşı isimler bile artık görmeye başladı.
CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Erdoğan karşıtlığıyla öne çıkan isimlerinden İsmail Küçükaya bugün İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu ağırladığı yayınında Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.
Küçükkaya şunları söyledi;
"Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabaları her türlü takdire şayan.
Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler. İlber Ortaylı da tarihten negatif örnekleri vererek 'doğru yaptılar' diyor. Bunlar güzel"
Küçükkaya'nın bu sözleri sosyal medyada yer bulurken kullanıcılar, "CHP ve İYİ Parti ne kadar kötülese de yandaşları bile artık Erdoğan'ın başarılarını görmezden gelemiyor" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN EYT'Yİ ÇÖZCÜ AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ONDAN DA PAY KOPARMAYA ÇALIŞTI
Öte yandan Meral Akşener'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın imza attığı başarılar karşısındaki tavrı dün bir kez daha ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.
MİLLET SEVİNÇLE KARŞILADI
Erdoğan'ın bu müjdesi başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Muhalefet ise yine kendilerine pay çıkarma peşine düştü.