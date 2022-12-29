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    • 29.12.2022 12:42
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    CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile gördü: Erdoğan'ın tahıl krizini çözmesi takdire şayan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz çözmedeki başarısını muhalif medya istemese de görmeye başladı! Dünyayı kilitleyen Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olmayı başaran ve tahıl krizini çözen Erdoğan,Türkiye'de yıllardır mağduriyetler yaratan EYT meselesini de çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener her fırsatta Erdoğan'ın imza attığı başarılardan pay koparmaya çalışsa da CHP'nin yayın organı Halk TV bile artık gerçekleri saklayamadı. Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, Başkan Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile gördü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel çapta kriz çözme başarısını artık muhalef isimler bile görmezden gelemiyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA'YI MASAYA OTURTTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.

    KILIÇDAROĞLU GÖRMESE DE YANDAŞI GÖRDÜ
    Erdoğan'ın bu hamleleri dünya tarafından hayranlıkla izlenirken muhalefer hazımsızlık içinde ya meseleyi görmezden geldi ya da Türkiye'nin tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar yaptı.

    Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay icazet turu kapsamında gittiği ABD'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Ukrayna'nın yanında yer almasının gerektiğini söyleyerek tarafsız duruşu sorguladı.

    İSMAİL KÜÇÜKKAYA: HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYAN
    Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında durduğu tarafsız konumu sorgularken ortaya çıkan başarıyı CHP yandaşı isimler bile artık görmeye başladı.

    CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Erdoğan karşıtlığıyla öne çıkan isimlerinden İsmail Küçükaya bugün İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu ağırladığı yayınında Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.

    Küçükkaya şunları söyledi;

    "Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabaları her türlü takdire şayan.

    Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler. İlber Ortaylı da tarihten negatif örnekleri vererek 'doğru yaptılar' diyor. Bunlar güzel"

    Küçükkaya'nın bu sözleri sosyal medyada yer bulurken kullanıcılar, "CHP ve İYİ Parti ne kadar kötülese de yandaşları bile artık Erdoğan'ın başarılarını görmezden gelemiyor" ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN EYT'Yİ ÇÖZCÜ AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ONDAN DA PAY KOPARMAYA ÇALIŞTI
    Öte yandan Meral Akşener'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın imza attığı başarılar karşısındaki tavrı dün bir kez daha ortaya çıktı.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

    MİLLET SEVİNÇLE KARŞILADI
    Erdoğan'ın bu müjdesi başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Muhalefet ise yine kendilerine pay çıkarma peşine düştü.

        KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER PAY KAPMA PEŞİNDE
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti'nin hayata geçirdiği proje üzerinden kendisine pay biçti.

        Geçmişte birçok kez AK Parti'nin projelerini sahiplenen ve eleştirilerin hedefi haline gelen CHP lideri, EYT düzenlemesine karşı olduğunu vurguladığı onlarca kanıt olmasına rağmen, bu müjdeden de kendisine siyaset devşirdi.

        Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "EYT hayırlı uğurlu olsun." dedi, saatler sonra yaptığı paylaşımda ise, çirkefleşerek ÖTV düzenlemesi istediğini yazdı.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize böyle gel Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

        Akşener paylaşımının devamında, "Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim." dedi.


        "ONLAR DA BİLİYOR YAPARSA ERDOĞAN YAPAR"
        Kılıçdaroğlu ve Akşener'in paylaşımları tepki çekerken bir kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Muhalefetin bile umudu Erdoğan. Onlar da biliyor yaparsa Erdoğan yapar" ifadelerini kullandı.
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