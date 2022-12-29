2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte EYT hakkında tüm merak edilenler...
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının geçerli olacak son halini açıkladı. Prim günü, sigorta süresi ve 1999 öncesi giriş şartlarını sağlayanlar yaş sınırı olmadan emekliye ayrılacak.
Meclis'e gelecek olan yasa ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Meclis ise 3 Ocak'ta tatilden dönecek. Sözleşmeliye kadro ve memur-emekli zamları derken EYT yürürlük tarihinin ise 10 Ocak civarında olması bekleniyor.