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    • 29.12.2022 14:25
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    EYT ne zaman yürürlüğe girecek? SSK SİCİL NO ÖĞRENME EKRANI || EYT için SGK'ya gitmek gerekiyor mu?

    EYT düzenlenmesinde son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasında yaş sınırlaması kaldırılırken detaylar da belli oldu. Peki, EYT ne zaman yürürülüğe girecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

    2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte EYT hakkında tüm merak edilenler...

    SSK SİCİL NO ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasının geçerli olacak son halini açıkladı. Prim günü, sigorta süresi ve 1999 öncesi giriş şartlarını sağlayanlar yaş sınırı olmadan emekliye ayrılacak.

    Meclis'e gelecek olan yasa ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Meclis ise 3 Ocak'ta tatilden dönecek. Sözleşmeliye kadro ve memur-emekli zamları derken EYT yürürlük tarihinin ise 10 Ocak civarında olması bekleniyor.

        EYT YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

        EYT yasası netleşmiş olsa da henüz yürürlüğe girmedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise öncelikle Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        EYT HANGİ TARİHİ KAPSIYOR?

        8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

        EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

        Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

            EYT ŞARTLARI NELER?

            8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.
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            Haberler Güncel EYT ne zaman yürürlüğe girecek? SSK SİCİL NO ÖĞRENME EKRANI || EYT için SGK'ya gitmek gerekiyor mu?
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