Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamada bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor.

Biz siyasi bağımsızlığın, teknolojik bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz. Bilim ve teknolojiyi, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç, en etkili imkan olarak görüyoruz.

Ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir.

Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasına karşı olmadığımızı, tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim.

Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Beyin göçünü tersine çeviriyoruz.

TB2'yle başladığımız yolculukta şimdi Kızılelma'ya geldik. Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarılarımızı manşetlere taşıyor demek ki bu millet yapar mı yapar.

Havada ATAK'ı Tayfur'u karada Piri Reis'i saymıyorum bile.

Kızılelma ilk havalandığında hep birlikte duygulandık. Bize bu kadarı yetmez. İstiyoruz ki bu fotoğrafı her gün daha da zenginleştirelim.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN