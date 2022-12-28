THY'den 2023'te 3 bin 800 PERSONEL ALIMI | Dört gözle bekleniyor! Türk Hava Yolları KADRO DAĞILIMI nasıl? THY başvuru ve alım tarihleri...

THY'nin yeni yılda yapılacağı personel alımı heyecanla bekleniyor. İşte THY personel alımı hakkında tüm merak edilenler...
3 BİN 800 YENİ PERSONEL ALINACAK
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 1.200 pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız" dedi.
THY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2023 yapılacak alımlar çin henüz net bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili adımların 2023'ün ilk yarısında atılması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.