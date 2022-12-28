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    • 28.12.2022 09:24
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    • 28.12.2022 09:24
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    THY'den 2023'te 3 bin 800 PERSONEL ALIMI | Dört gözle bekleniyor! Türk Hava Yolları KADRO DAĞILIMI nasıl? THY başvuru ve alım tarihleri...

    THY tarafından 3.800 yeni personel alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından THY'de çalışmak isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı Peki, THY hostes ve pilot alımı ne zaman? THY alımı ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    THY’den 2023’te 3 bin 800 PERSONEL ALIMI

    THY'nin yeni yılda yapılacağı personel alımı heyecanla bekleniyor. İşte THY personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

    3 BİN 800 YENİ PERSONEL ALINACAK

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 1.200 pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız" dedi.

    THY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    2023 yapılacak alımlar çin henüz net bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili adımların 2023'ün ilk yarısında atılması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

        THY PİLOT ALIMI ŞARTLARI

        YETİŞTİRİLMEK ÜZERE II. PİLOT ADAY ADAYI

        GENEL KOŞULLAR


        • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

        • En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
        *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

        • 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak,

        • Boy uzunluğunun 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        • Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

        • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

        • Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

        • Daha önce THY AO ve THY AO' nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

        YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KOŞULU

        • Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

        TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

        IELTS : 6 (speaking : min.6)

        PTE : 46 (speaking : min.46)

        İlana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY AO tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

        SAĞLIK KOŞULLARI

        Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY AO İş Sağlığı Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

            THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI

            GENEL KOŞULLAR

            •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
            •01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
            •En az lise mezunu olmak
            •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
            •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
            •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

            FİZİKİ KOŞULLAR

            •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

            •Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

            •Kabin memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup üniforma kullanımına ilişkin Türk Hava Yolları'nda yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

            SAĞLIK KOŞULLARI

            •Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

            •Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

            •Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

            •Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

                •Türk Hava Yolları'nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

                •Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, işe başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

                •Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için;
                -Daha önce en az iki doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) aşısı olduklarına dair aşı kaydı veya,
                -Aşı kayıtlarını ibraz edemeyenler için Kızamık IgG ve Kızamıkçık IgG antikor sonuçlarının veya,
                -Aşısız olanlar için bağlı oldukları aile hekimliklerine müracaat ederek KKK aşılamasını başlatarak (en az bir ay arayla iki doz) aşı olduklarına dair belge ile veya,
                -Aşı reddi durumları için imzalı onam formu

                ibraz edilecektir.
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                Haberler Güncel THY'den 2023'te 3 bin 800 PERSONEL ALIMI | Dört gözle bekleniyor! Türk Hava Yolları KADRO DAĞILIMI nasıl? THY başvuru ve alım tarihleri...
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