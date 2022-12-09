Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba yönelik yapılan baskın ve tutuklamaların yankıları sürüyor. İç istihbarattan sorumlu federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Reichsbürger ve darbe planlayan aşırı sağcı gruba yönelik operasyonun arka planını anlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de aşırı sağa karşı yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

UZUN SÜRELİ TAKİP

Haldenwang, grubun aylardır eyalet ve federal istihbarat daireleri tarafından takip altında olduğunu belirtirken, "Silah zoruyla darbe için somut planlar olduğu giderek daha açık hale geldiğinde polisi, savcılığı ve başsavcıyı çağırmanın zamanı gelmişti" dedi.

54 KİŞİ ŞÜPHELİ

Bu oluşuma bağlı 21 binden fazla kişi olduğunu vurgulayan Haldenwang, üyelerin birçoğunun yasal ve yasadışı silah sahibi olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız bu grupları silahsızlandırmak" dedi.Halihazırda örgüt lideri Prens 13'üncü Heinrich olmak üzere 25 kişi tutuklanırken, 54 şüphelinin olduğu, 150 yere düzenlenen baskında 50 yerde silahların ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan Amerikan New York Times Gazetesi'ne konuşan kaynaklar örgüte ait bir 'kara liste' ele geçirildiğini belirtti.

Gazetenin ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 18 kişilik listenin içinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da adının bulunduğu kaydedildi. Listedeki isimlerin "hasım politikacılar" olarak görüldüğü ve darbe sonrası ya idam edilmelerinin ya da sınırdışı edilmelerinin planlandığı aktarıldı.

YENİ TUTUKLAMA DALGASI GELİYOR

Alman yetkililer, hükümeti devirmeyi amaçladığı iddia edilen aşırı sağcı grupla ilgili yeni tutuklamaların olmasını beklediklerini belirtti. Thüringen eyaletinin en üst düzey güvenlik yetkilisi Georg Meier, dün kamu yayıncısı Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, yetkililer kanıtları incelemesi sürerken ikinci bir gözaltı dalgası beklediğini söyledi.

İNCE İNCE HAZIRLANMIŞLAR

Almanya'yı sarsan darbe operasyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Darbe planında 'gerekirse silah zoru ile Almanları yönetim altına almak istedikleri'nin yer aldığı öğrenildi. İnce ince hazırlandıkları darbe planında gerekirse cinayet de işleyebileceklerini vurgulamışlar.

Almanya'da darbe yapıp mevcut devlet düzenini değiştirmek için hareket eden ve mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.

ÖRGÜTÜN BAŞINDAKİ İSİM

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen ve 3 binden fazla güvenlik görevlisinin yer aldığı "şafak baskını"nda, sorgulananlar arasında Alman ordusunun özel kuvvetleri KSK personeli de dahil özel eğitimli muvazzaf ve eski askerler de yer alıyor.

SAVCILIK İDDİANAMESİNDEN DETAYLAR

Savcılığın iddianamesinde zanlılar, "Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi kendine hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler" olarak nitelendirildi.

CİNAYET İŞLEMEK DAHİL...

İddianamede, grup üyelerinin askeri araçlar kullanıp devlet yetkililerine şiddet uygulayarak gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere cinayet işlemenin de dahil olduğu belirtildi.

SÖZDE 'DERİN DEVLET'

Savcılık iddianamesinde ayrıca söz konusu grup üyelerinin, mevcut Almanya sınırlarını tanımadıkları ve ülkeyi sözde bir "derin devletin" yönettiğine inandıkları, iktidarın ele geçirilmesiyle oluşturulacak bir "askeri kolun" asıl hedefe ulaşana kadar düzenin sağlanmasında yer almasını planladıkları ifade edildi.

'BAZI ÖLÜMLER GEREKLİ"

Ayrıca grup üyelerinin bu geçiş döneminde bazı ölümlerin olabileceğini bildikleri ancak sistem değişikliğinde bunları gerekli olarak görüldükleri belirtildi.

2021'DEN BERİ ÜSTÜNDE ÇALIŞIYORLAR

Grubun Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilen iddianamede, hazırlıklar içinde yönetim şeklinin planlanması, ekipman temini, atış eğitimi, yeni üye alımı gibi faaliyetlerin olduğu ifade edildi.

LİDERLERİ BİLE BELLİ

İddianamede yeni kurulacak ve Heinrich XIII Prens Reuss'un yönetimdeki "Konsey"de kimlerin hangi pozisyonda olacağı da detaylı şekilde yer aldı. İddianamede ayrıca, dernek üyelerinin bireysel olarak küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisine girmek için somut hazırlıklar yaptıklarına dair şüphelere de yer verildi.

Mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyeleri terör örgütüne üyelikten yargılanacak.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.