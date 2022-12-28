CHP'li Avcılar Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası! 19 sanık hâkim karşısına çıktı

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bazı tutuksuz sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

"TEK KURUŞ AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN TAHSİLAT YAPMADIK"

FETÖ'nün imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Erkan Karaarslan duruşmadaki savunmasında, " İddianameye konu olan, ihale için sunulan şartlar, firmalar için değil çalışacak kişiler için aranan şartlardır. Binlerce örneği olan hususun örneği yokmuş gibi iddianameye yazılmış. Yapılan sözleşmenin sahte olduğuna dair bir iddia var. Ancak, bu konuyla alakalı daha önce alınmış bir mahkeme kararı var. Buna göre belgelerin sahte olduğuna dair delil bulunmadığı kararına varılmıştır ve dosyada bu konuyla alakalı tüm sanıklar beraat etmiştir. Biz iddianamede geçen eylem bir ve ikideki ihalelerle ilgili bir tek kuruş Avcılar Belediyesi'nden tahsilat yapmamışız. 54 bin TL para alma meselesi var. İhaleyle ilgili bir ödeme yapılmadığını belediye de söylemiş. Öyle bir şey yok. Alınan rakamlar da yapılan maliyetlerin çok altındadır ama ödeme yoktur. Ödeme yapıldıysa kim yapmıştır. Eylemi kimin yaptığı iddianamede yokken eylemden bahsetmek doğru değildir" dedi.

"BİZ KENTLERİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNDUK"

Pazarlık usulüyle ihaleye katılmak isteyen firmaların engellenemeyeceğini söyleyen sanık Karaarslan, "Bunlar gerçekte olmayan, olması da mümkün olmayan hususlardır. Ben kamu görevlilerin hiç birini tanımıyorum. Hiç biriyle ihale öncesinde ve sonrasında bir görüşmem olmadı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla suçlanan kişiler benim akrabalarım. Bu akrabalarım içerisinde baldızım ve bacanağım da vardı. Her iki ihaleye de ikinci defa giren bir firma yok. Ben Mücahit Doğan'ın ihalede maliyete yakın bir teklif verdiğini soruşturma aşamasında öğrendim. Bu tür ihaleler olduğunda sistem size bilgi veriyor. Bizde görüp şartları uygun olana teklif vermişizdir. Benim kurmuş olduğum bir örgüt yoktur. Benim ve personellerimin uzmanlığı mali gelirler ve personel Hukuku gibi konulardır. Biz aslında siyasi parti ayrımı olmaksızın her partinin belediyesi ile çalışmışızdır. Tüm siyasi partilerin belediyesi ile çalıştık. Biz kentlerin gelişimine katkıda bulunduk. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK MALİYET TEKLİFİ İHALEYE KARŞI VERİLMİŞ BİR TEKLİF DEĞİLDİ"

Tutuklu sanık Mücahit Doğan ise savunmasında, "Ben iddianamede 2. eylemde belirtilen ihale öncesi yapılan olaylarda yetkiliydim. İddianamedeki tüm suçlamalar tek belgeye dayanmaktadır. Ben iddianamede belirtilen 3 ihaleye de iştirak etmedim. İhaleye yönelik yaklaşım maliyetine verilen tekliften bundan dolayı buradayım. Yaklaşık maliyet teklifi ihaleye karşı verilmiş bir teklif değildir. Yaklaşık maliyet teklifi sonrası ihale yapılıp yapılmayacağı da belli değildi. İhaleye fesat karıştırma dışında diğer suçlamalar diğer suçlara bağlıdır. Burada mağdur olan benim. İhalede sahte belge bulunmamaktadır. Benim bulunduğum ihale öncesinde teklif veren firmalar kendilerine ait olduğunu kabul etmiştir. Örgüt üyeliği suçlamasına gelince böyle bir örgüt yok. İhale yoksa ihaleye fesat karıştırma da yoktur. Tanıklar benim durumumla ilgili bir ifade de bulunmamışlardır. İddianamede yanlış tanımlanmışımdır. Hiçbir ihaleye girmediğim gibi yüklenici olmam söz konusu değildir. 2015 yılı içerisinde Avcılar Belediyesine sadece eğitim verdim. Erkan Karaaslan benim eğitimlerime katıldı. Öyle tanıştık" diye konuştu.

"USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Suç tarihinde Avcılar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Burçin Baykal ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Suçlama yapıldığı tarihte belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordum. Görevli arkadaşlarım ihaleyi kamu kanunu gereği yasaya göre uygun yürütmüşlerdir. Usulsüzlük söz konusu değildir. Somut bir bulgu da yoktur. Sanıklardan belediye çalışanlarını tanıyorum. Erkan Karaarslan ile direkt ya da dolaylı olarak bir tanışıklığım yoktur. Ben 2014 yılında Handan Hanım göreve geldiğinde başladım işe başladım. Kendisi Avcılar'da bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Oradan tanışıklığımız var. Handan Hanım zaman içerisinde bana güvendi. Yardımcısı, danışmanı olarak beni işe aldı. Direkt istisnai memuriyet kadrosundan atandım ve 2014 yılından 2018'e kadar özel kalem müdürü olarak görev yaptım" diye konuştu.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıklar Burçin Baykal ve Mücahit Doğan ile birlikte 5 sanığın ayrı ayrı adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanık Erkan Karaaslan'ın konutu terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmedildi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. Davada tutuklu sanık kalmadı. Avcılar Belediyesi eski başkanı Handan Toprak'ın yargılanması ise izne tabi olduğundan soruşturması bu dosyadan ayrı sürdürülüyor.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheliler Burçin Baykal, Barış Keleş, Bayram Yılmaz, Eyüp Kara, Gökçe Sezer, İsa Alp, Kemal Gönülcan, Nurcan Kaya, Ramazan Kaya, Rasul Çetin, Sefer Gürsoy, Umut Kaya ve Uğur Çetin'in Avcılar Belediyesinde kamu görevlisi sıfatıyla çalıştıkları belirtildi. Adı geçen şüphelilerin ihale sürecinde suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri hizmet alımı işinin şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeden eksiksiz yapılmış gibi teslim aldıkları bu şekilde müşteki idarelerin zarara uğratılmasına neden oldukları anlatıldı. Şüpheliler Erkan Karaarslan, Çiğdem Şanlı, Muharrem Şanlı, Mücahit Doğan, Ümit Erkan ve Ebubekir Deligöz'ün ise ihalelerde yüklenici firma yetkilileri oldukları diğer şüphelilerin eylemlerine azmettiren sıfatıyla iştirak ettikleri, bu suretle ihale süreci sonucunda haksız olarak maddi menfaat temin ettikleri ve kamuyu zarara uğrattıklarına yer verildi. İddianamede, Erkan Karaarslan için iki eylem yönünden, kurduğu örgüt faaliyeti kapsamında, 'İhaleye fesat karıştırmaya azmettirme', 'Edimin ifasına fesat karıştırmaya azmettirme', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' ve 'Zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından toplam 22 yıldan 38 yıl 6 aya kadar hapsi talep etti. Diğer sanıkların ise "Suç örgütüne üye olmak", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "Zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda ayrı ayrı 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.