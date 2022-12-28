İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? Plaka kodu, CANLI...
Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı için kura sonuçlarına göre asıl ve yedek isim listesini https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuracak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. İşte 28 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlik görevlisi İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTESİ! İŞÇİ ALIMI KURA LİNKİ CANLI YAYIN! Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep...
İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ! Sağlık Bakanlığı bugün ve yarın kura çekimi gerçekleştirecek. 11.317 sürekli işçi alımı için başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan binlerce kişi kura çekimini canlı yayın izlemek istiyor. İşte İŞÇİ ALIMI KURA LİNKİ CANLI YAYIN! 28 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTESİ!
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLÇİ İŞÇİ ALIMI KURA İSİM LİSTESİ- CANLI YAYIN LİNKİ!
11.317 sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde saat 10:00 ile 18:00 arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları da aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?
👉28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.