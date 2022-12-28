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    • 28.12.2022 09:19
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    Mersin'de tefecilere baskın! 2 milyonluk haksız kazanç elde ettiler

    Mersin'de tefecilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

    Mersin’de tefecilere baskın

    Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

    11 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
    Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen 51 vatandaşa yüksek oranlarda faizli borç para vererek, karşılığında boş senetlere imza attırarak düzenli olarak aylık faiz alan, mağdur vatandaşların üzerlerine kayıtlı ev ve arsa gibi kıymetli taşınmazların devirlerini kendi üstlerine yaptırıp, ödeme gücü kalmayan mağdur edilen vatandaşları darp eden ve sonrasında da senetler hakkında icra takibi başlatan ve organize bir şekilde hareket ederek bu yöntemlerle yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde edip vatandaşları mağdur eden 11 şüpheli tespit etti.

    EŞ ZAMANLI BASKIN
    Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

    Adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin aramaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Mersin'de tefecilere baskın! 2 milyonluk haksız kazanç elde ettiler
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