Son dakika: Fransa Büyükelçisi Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! PKK'nın propagandasına alet olmayın çağrısı





Öte yandan bazı Fransız yetkililer ve siyasetçiler PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandaya alet olarak skandal eylem ve söylemlerde bulundular.





Bu durum üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.



"PKK'NIN PROPAGANDASINA ALET OLMAYIN"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Paris'te 23 Aralık günü bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi ayrıca Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi.