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    Son dakika: Fransa Büyükelçisi Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! PKK'nın propagandasına alet olmayın çağrısı

    Son dakika haberi... Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Paris'te bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlatılan kara propaganda nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı! PKK...

    Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, kentin dört bir yanını adeta savaş alanına çevirdi.

    Polise saldıran, otobüs durakları ve mağazaların camları indiren teröristler, etrafı ateşe vermekten çekinmedi.



    Öte yandan bazı Fransız yetkililer ve siyasetçiler PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandaya alet olarak skandal eylem ve söylemlerde bulundular.

    Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı



    Bu durum üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

    "PKK'NIN PROPAGANDASINA ALET OLMAYIN"
    Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Paris'te 23 Aralık günü bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi ayrıca Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi.


    Fotoğrafta: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro

    Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.
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