Terör örgütü PKK yanlıları Paris'i yerle bir etti! Başkan Erdoğan Batı'yı yıllar önce uyarmıştı: "O terörist bombasını size de çevirir"
Fransa'nın başkenti Paris'te PKK yandaşları, Ahmet Kaya Kültür Merkezi 3 kişinin ölmesine neden olan saldırı sonrası polisle çatıştı. Terör örgütü yanlıları ortalığı yangın yerine çevirirken bebek katili Abdullah Öcalan sloganları attılar. Terörün siyasi ayağı HDP'li Sezai Temelli skandal bir paylaşımda bulundu. Fransa sokaklarını yerle bir eden PKK'lılara destek vererek "Yansın" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye sordu. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Batı'ya yıllar evvel yaptığı terör uyarıları yeniden gündeme geldi.
26.12.2022 07:56 - Son Güncelleme: 26.12.2022 07:56
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırgan rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ölenlerden Emine Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise, PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.
SALDIRININ ARDINDAN PARİS SOKAKLARI KARIŞTI
Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.