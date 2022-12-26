İYİ Parti'yi karıştıran mektup! 'Koraycılar'ın kaleme aldığı iddia edildi: Tüpçü Ümit, Sarhoş Tolga, Yalaka Sinan ve Meral Akşener...

İYİ Parti cephesinde de durum CHP'den hallice...



İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN MEKTUP

Parti içerisinde kendilerine ayrı konumlandıran Koray Aydın taraftarları ile diğer yöneteciler arasında gerilim hafsafhada.







Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklıklığını korurken İYİ Parti'de taşları yerinden oynatacak bir mektup kaleme alındı. Mektubun sahibi olan tarafın ise Koray Aydın taraftarları olduğu iddia edildi.



HAKARETAMİZ İFADELERLE O İSİMLER HEDEF GÖSTERİLDİ

Hakaret dolu ifadelerin havada uçuştuğu mektupta parti içerisinde "Tüpçü Ümit, Kimliksiz Uygar, Teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, Sarhoş Tolga ve vakkocu Esma, Avukat bozuntusu Sedat, Vır vır Mesut oğlanı, Pavyoncu Ömer, Kör Uğurhan, Yalaka Sinan, Kalas Zekai" takma adlarıyla tanımlanan bir grup hedef aldı.



'İP'leri geren mektupta şu ifadeler yer aldı;



Aksaçlımıza (Koray Aydın'a ithafen) genel başkanımıza operasyon çektirerek teşkilatlardan aldıran ve kendilerine bile faydası olmayan sözde genel başkan yardımcıları tüpçü Ümit, kimliksiz Uygar, teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, sarhoş Tolga ve vakkocau Esma gibi hain güruh ve bunların yancıları olan avukat bozuntusu Sedat, vır vır Mesut oğlanı, pavyoncu Ömer, kör Uğurhan, yalaka Sinan, kalas Zekai gibi avanelerin iftiralarıyla..... yapılan bu alçaklıkların hesabını başta Ankara olmak üzere ne yaparsanız yapın il başkanlıkları seçiminde ve daha sonraki büyük kurultayda hesabı sorulacaktır.



Öte yandan mektupta bahsedilen İYİ Partililer iddiaye göre şu isimler;







Tüpçü Ümit - Ümit Dikbayır (İyi Parti Mali İşler Başkanı)







Vakkocu Esma - Esma Bekar (Akşener'in Özel Kalem Müdürü)