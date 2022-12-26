İYİ Parti'yi karıştıran mektup! 'Koraycılar'ın kaleme aldığı iddia edildi: Tüpçü Ümit, Sarhoş Tolga, Yalaka Sinan ve Meral Akşener...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masadaki aday belirsizliği sürüyor. Bir yanda da kendi içlerinde sıkıntılar yaşayan partilerde gerilim eksik olmuyor.
CHP içerisinde Ekremciler (İmamoğlu) ve Kemalciler (Kılıçdaorğlu) arasında süregelen adaylık savaş herkesin malumu.
Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan adımlarla parti içinde tüm tepkileri üzerine topladı.
Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener ile el ele vererek Saraçhane tiyatrosu sahneleyen İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırıp ayar verdi.
İYİ Parti cephesinde de durum CHP'den hallice...
İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN MEKTUP
Parti içerisinde kendilerine ayrı konumlandıran Koray Aydın taraftarları ile diğer yöneteciler arasında gerilim hafsafhada.
Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklıklığını korurken İYİ Parti'de taşları yerinden oynatacak bir mektup kaleme alındı. Mektubun sahibi olan tarafın ise Koray Aydın taraftarları olduğu iddia edildi.
HAKARETAMİZ İFADELERLE O İSİMLER HEDEF GÖSTERİLDİ
Hakaret dolu ifadelerin havada uçuştuğu mektupta parti içerisinde "Tüpçü Ümit, Kimliksiz Uygar, Teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, Sarhoş Tolga ve vakkocu Esma, Avukat bozuntusu Sedat, Vır vır Mesut oğlanı, Pavyoncu Ömer, Kör Uğurhan, Yalaka Sinan, Kalas Zekai" takma adlarıyla tanımlanan bir grup hedef aldı.
'İP'leri geren mektupta şu ifadeler yer aldı;
Aksaçlımıza (Koray Aydın'a ithafen) genel başkanımıza operasyon çektirerek teşkilatlardan aldıran ve kendilerine bile faydası olmayan sözde genel başkan yardımcıları tüpçü Ümit, kimliksiz Uygar, teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, sarhoş Tolga ve vakkocau Esma gibi hain güruh ve bunların yancıları olan avukat bozuntusu Sedat, vır vır Mesut oğlanı, pavyoncu Ömer, kör Uğurhan, yalaka Sinan, kalas Zekai gibi avanelerin iftiralarıyla..... yapılan bu alçaklıkların hesabını başta Ankara olmak üzere ne yaparsanız yapın il başkanlıkları seçiminde ve daha sonraki büyük kurultayda hesabı sorulacaktır.
Öte yandan mektupta bahsedilen İYİ Partililer iddiaye göre şu isimler;
Tüpçü Ümit - Ümit Dikbayır (İyi Parti Mali İşler Başkanı)
Vakkocu Esma - Esma Bekar (Akşener'in Özel Kalem Müdürü)