Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla terör örgütünün çözülmesi hızlandı.
2 TERÖRİST SARI TORBADA
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
124 TERÖRİST TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124'e yükseldi.