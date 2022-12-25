Son dakika: İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! Türkiye'ye iade edilecekler mi?

Kamuoyunda FETÖ Borsası olarak bilinen davada yargılanan ve ev hapsindeyken polis kılığındaki kişi tarafından öldürülen AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un cinayeti gibi birçok olaya karıştığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz 2020 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te İnterpol tarafından yakalanmıştı.