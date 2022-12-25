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    • 25.12.2022 17:19
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    Son dakika: İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! Türkiye'ye iade edilecekler mi?

    Arjantin mahkemesi, İnterpol tarafından Buenos Aires’te yakalanan Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisi olduğu suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz’ün Türkiye’ye iadesine karar verdi.

    Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz için flaş açıklama!

    Kamuoyunda FETÖ Borsası olarak bilinen davada yargılanan ve ev hapsindeyken polis kılığındaki kişi tarafından öldürülen AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un cinayeti gibi birçok olaya karıştığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz 2020 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te İnterpol tarafından yakalanmıştı.

    İki yıldır Arjantin'de cezaevinde tutulan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadesi talebi Arjantin makamları tarafından kabul edildi.

    İnterpol Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, iki şüphelinin Türkiye'ye iadesinin Arjantin makamlarınca kabul edildiği bildirildi.

    Yapılan açıklamada, "İnterpol'e üye 194 ülke ile temas kuruldu ve her iki kaçağın görüldüğü yerde yakalanarak ülkemize iade edilmesi istendi." ifadelerine yer verdi.

    İşte o açıklama:

        2020 YILINDA YAKALANMIŞLARDI

        Tabancayla başından vurularak öldürülen iş insanı Gökhan Kalıpçı (27) cinayetiyle kamuoyunda 'FETÖ Borsası' olarak bilinen davada yargılanan ve ev hapsindeyken polis kılığındaki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un cinayeti gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Interpol birimlerince 2020 yılında yakalanmışlardı.
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        Haberler Güncel Son dakika: İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! Türkiye'ye iade edilecekler mi?
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