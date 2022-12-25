Son dakika: İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! Türkiye'ye iade edilecekler mi?

Kamuoyunda FETÖ Borsası olarak bilinen davada yargılanan ve ev hapsindeyken polis kılığındaki kişi tarafından öldürülen AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un cinayeti gibi birçok olaya karıştığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz 2020 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te İnterpol tarafından yakalanmıştı.
İki yıldır Arjantin'de cezaevinde tutulan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadesi talebi Arjantin makamları tarafından kabul edildi.
İnterpol Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, iki şüphelinin Türkiye'ye iadesinin Arjantin makamlarınca kabul edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "İnterpol'e üye 194 ülke ile temas kuruldu ve her iki kaçağın görüldüğü yerde yakalanarak ülkemize iade edilmesi istendi." ifadelerine yer verdi.
İşte o açıklama: