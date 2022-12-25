Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız

Başkan recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:

Birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş bir kadroyuz. Biz de yalan yok, hakikat var. Eser ve hizmet siyasetiyle Erzurum'a da büyük yatırımlar yaptık.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile Cumhuriyetimizin yeni asrında coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz.

Bir yandan İslam alemi ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bir yandan Türk dünyası ile bütünleşiyoruz. Bir yandan kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm Afrika ile buluşuyoruz.







Bir yandan Evlad-ı Fatihan yurdu Balkanlar ile kucaklaşıyoruz. Bir yandan güney Asya'daki kadim bağlarımızı canlandırıyoruz. Bunlarla beraber günümüz dünyasının gerçekleri olan Avrupa'yı, Amerika'yı, Rusya'yı, Çin'i de ihmal etmiyoruz. Çin ile Ukrayna arasında biz varız.

Türkiye ne zaman bir hamle yapsa, bir atılım içine girse önüne hep engeller dizilmiş, tuzaklar kurulmuştur.

Hükümetlerimiz döneminde de vesayetle, terörle, darbe ile önümüz kesilmek istenmiştir. Allah'ın yadımı ve milletimizin desteği ile bu badireleri atlatarak ülkemizi bugünlere getirdik.

Şimdi birileri çıkmış bizimle eser ve hizmet siyasetinde beceremedikleri rekabeti istismar, yalan ve iftira üzerinden seçim yarışına çevirmek istiyor.

Hep söylediğimiz gibi siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkanlar da er olacak er. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin ve milletin hayrına neticeler doğsun.

Siyasi mükteseplerin, darbecilere, vesayetçilere, içeride ve dışarıda arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla böyle mertçe bir yarış yapılamıyor.





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