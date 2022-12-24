CHP'nin hazımsızlığı tuttu! Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kongre salonunda Başkan Erdoğan'ın portresini kapattılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP'NİN BAŞKAN ERDOĞAN HAZIMSIZLIĞI |VIDEO
Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde CHP'liler tarafından skandal bir eyleme imza atıldı.
CHP'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ KAPATTI
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başını çektiği bir grup CHP'li, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.
Erdoğan'ın portresini kapatma girişimi saniye saniye kameraya yansırken, skandal görüntülere tepki yağdı.