CHP'nin hazımsızlığı tuttu! Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kongre salonunda Başkan Erdoğan'ın portresini kapattılar





SKANDAL PARTİLİLERİN PAYLAŞIMLARINDA APAÇIK ORTADA

Partililer tarafından farklı açılardan paylaşılan görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin yanında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinin Türk bayrağı ile kapatıldığı görülüyor.

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