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    • Güncel
    • 25.12.2022 05:14
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    • 25.12.2022 05:14
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    CHP'nin hazımsızlığı tuttu! Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kongre salonunda Başkan Erdoğan'ın portresini kapattılar

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salonda CHP skandal bir harekete imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yan yana yer aldığı salonda, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğündeki bir grup CHP'li Başkan Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.

    CHP’nin Başkan Erdoğan hazımsızlığı!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu.

    CHP'NİN BAŞKAN ERDOĞAN HAZIMSIZLIĞI |VIDEO

    Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde CHP'liler tarafından skandal bir eyleme imza atıldı.



    CHP'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ KAPATTI
    CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başını çektiği bir grup CHP'li, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.



    Erdoğan'ın portresini kapatma girişimi saniye saniye kameraya yansırken, skandal görüntülere tepki yağdı.



        SKANDAL PARTİLİLERİN PAYLAŞIMLARINDA APAÇIK ORTADA
        Partililer tarafından farklı açılardan paylaşılan görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin yanında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinin Türk bayrağı ile kapatıldığı görülüyor.

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        Haberler Güncel CHP'nin hazımsızlığı tuttu! Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kongre salonunda Başkan Erdoğan'ın portresini kapattılar
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