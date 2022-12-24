CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı

Cumhuriyet Halk Partili Belediler vatandaşa destek olmak yerine köstek olmaya devam ediyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem, 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Aslı Aslan'ın ailesinin Valilik onayıyla astırdığı yardım afişini kaldırtıp, yerine kendisinin fotoğraflarının yer aldığı yeni yıl kutlama afişlerini astırdı.
"UMUTLARIMIZIN ÇALINMASINI KABUL EDEMİYORUM"
3 çocuk babası Yusuf Aslan, "Yıllardır kullanılmayan billboarda çocuğumun afişini kendi imkanlarımla yaptırdım. Fakat Ceyhan Belediyesi kampanyamızın başında destekçimiz olduğunu ve her türlü yardımda bulunacağını belirtiller. Ancak Belediye Başkanı Hülya Erdem yavruma bağış yapılması için kendi imkanlarımla yaptırdığım afişi kaldırıp yerine kendi reklamını aşmış.
Bir belediye hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim. Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstekte olmayın" dedi.
VALİLİK ONAYIYLA KAMPANYA
Aslan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Aslı Aslan 3 aylıkken solunum sıkıntısı yüzünden doktora götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda bebeğin SMA 1 Tipi hastası olduğu tespit edildi. 9 ay yoğun bakımda kalan talihsiz bebek daha sonra taburcu edildi.
Aslan ailesi canlarından çok sevdikleri kızlarını yaşatmak kolları sıvadı. İnşaat sektöründe çalışan ve maddi durumu kızının tedavisini karşılayacak durumda olmayan baba Yusuf Aslan, kızını yaşatmak için Valiliğin onayıyla 2021 yılında yardım kampanyası başlattı.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI
Sabah'taki habere göre, Aslan Ailesi kendi imkanlarıyla hazırladığı afişler, pankartları ilçenin çeşitli yerlerine astı. Ancak CHP'li belediye ailenin astığı afişleri ve pankartları yıktı. Aileyi ziyaret eden CHP'li başkan Hülya Erdem, yanlışlık olduğunu ve afişlerin tekrar asılacağını söylemesi rağmen verdiği sözü tutmadı.