CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı

Bir belediye hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim. Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstekte olmayın" dedi.

VALİLİK ONAYIYLA KAMPANYA

Aslan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Aslı Aslan 3 aylıkken solunum sıkıntısı yüzünden doktora götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda bebeğin SMA 1 Tipi hastası olduğu tespit edildi. 9 ay yoğun bakımda kalan talihsiz bebek daha sonra taburcu edildi.