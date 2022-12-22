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    • Güncel
    • 22.12.2022 22:43
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    • 22.12.2022 22:43
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    Yangın üzerinden siyaset devşiren CHP'nin yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde sözler

    Türkiye'nin geçtiğimiz yıl canla başla mücadele ederek, başarılı şekilde müdahale ettiği orman yangınları üzerinden siyaset devşiren CHP ve muhalefet kanadının 'Yanan yerlere otel yapacaklar' yalanı elinde patladı. Yangınlar sırasında sahada yaptığı paylaşımlarla iktidarı eleştiren Komedyen Şahan Gökbakar adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Fondaş Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Gökbakar, "Yanan yerlere hızlıca yeni fidanlar dikildi. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım." dedi.

    Şahan Gökbakar’dan yangın itirafı

    Türkiye, geçtiğimiz yıl yaz aylarında birçok farklı bölgede çıkan orman yangınlarında ciğerlerini kaybetmişti. Çoğunlukla Akdeniz ve Ege bölgelerini etkileyen yangınlarda 150 bin hektardan fazla orman alanı ve yerleşim yerleri küle dönmüştü.



    Muhalefet temsilcileri, orman yangınlarından siyaset devşirerek, yangınların kasıtlı çıkarıldığını ve yanan bölgelerin imara açılarak 'otel' yapılacağını öne sürmüştü.



    MUHALEFET YANGINLARDAN SİYASET DEVŞİRMİŞTİ
    Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken provokasyon peşinde olan muhalefet, yangınlardan hükümeti sorumlu tutmuştu. Alevlerle mücadele devam ederken algı operasyonlarıyla çalışmalara leke sürmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanan bölgelerin imara açılacağını öne sürmüştü.



        KILIÇDAROĞLU'NUN 'YANAN YERLERİ OTEL YAPACAKLAR' AÇIKLAMASI
        Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez" demişti.


        ŞAHAN GÖKBAKAR: "HIZLICA YENİ FİDANLAR DİKİLDİ, TEBRİK EDERİM"
        Orman yangınlarının sürdüğü dönemde, hükümeti yangınları söndürememekle itham eden Komedyen Şahan Gökbakar, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün kendisine yönelttiği, "Yangında sonra o bölgelere gittiniz mi? Yanan bölgelere otel inşaatı başladı mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nu utandıracak bir yanıt verdi.



        Yanan yerlere hızlıca fidanlar dikildiğini ve buna gözleriyle şahit olduğunu söyleyen Gökbakar, "Hayır, öyle bir şey yok. Aksine yanan yerlere hızlıca yeni fidanlar dikildi. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım." dedi.



        Gökbakar, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
        "Benim gördüğüm öyle bir şey yok dikkatimi çeken. Herkesin elinde cep telefonu var olsa illa ki duyulurdu. Aksine benim gördüğüm Orman Müdürlüğünün hızlıca o yanan yerleri kesim işlemiyle ağaçları yerinden kaldırdığı ve yeni fidanları dikmesi için hareketlenme olduğu. Yangından sonraki yaz o bölgeye simsiyah olan tepelere gittiğimizde ağaçların alındığını yeni ağaçların dikilmeye başladığını gördüm. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım. Hızlı bir çalışma sergilediler yangından sonra."
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        Haberler Güncel Yangın üzerinden siyaset devşiren CHP'nin yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde sözler
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