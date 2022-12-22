Yangın üzerinden siyaset devşiren CHP'nin yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde sözler

Muhalefet temsilcileri, orman yangınlarından siyaset devşirerek, yangınların kasıtlı çıkarıldığını ve yanan bölgelerin imara açılarak 'otel' yapılacağını öne sürmüştü.
MUHALEFET YANGINLARDAN SİYASET DEVŞİRMİŞTİ
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken provokasyon peşinde olan muhalefet, yangınlardan hükümeti sorumlu tutmuştu. Alevlerle mücadele devam ederken algı operasyonlarıyla çalışmalara leke sürmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanan bölgelerin imara açılacağını öne sürmüştü.