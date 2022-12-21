Karkamış'taki hain saldırı üzerinden PKK'yı aklayan Halk TV'ye CHP'li üye kalkanı! Kasıtlı 'mimik' provokasyonuna 'RTÜK' tokadı





TAŞÇI'DAN SKANDAL MANİPÜLASYON

Bu durum hem fondaş medyada hem de RTÜK içerisindeki CHP'li isimlerde hazımsızlık yaptı.



RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, skandal bir manipülasyona soyunarak RTÜK'ün PKK'yı aklayan Halk TV'ye 'mimik üzerinden' ceza yazdığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı;



"RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında "terör mimikle övüldüğü" savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da %3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!



RTÜK'TEN YANIT GECİKMEDİ

Taşçı'nın bu açıklamalarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt gecikmedi.



Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, İlhan Taşçı'nın manipülasyon yaptığını dikkat çekerek, "İlhan Taşçı, her zamanki gibi gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur" ifadelerini kullandı.