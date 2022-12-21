Karkamış'taki hain saldırı üzerinden PKK'yı aklayan Halk TV'ye CHP'li üye kalkanı! Kasıtlı 'mimik' provokasyonuna 'RTÜK' tokadı

CHP yandaşı bir yayın politikası izleyen Halk TV'de Ayşenur Arslan, Karkamış'a yapılan kalleş saldırı üzerinden terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmış, "PKK durduk yere yapmaz" ifadelerini kullanarak saldırıya sebep aramıştı.
Toplum vicdanını yaralayan bu olay sonrası RTÜK düğmeye bastı.
Takvim.com.tr, rezaleti "TERÖR MASASININ KANALI" manşetiyle okuyucularına duyurmuştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplum vicdanını yaralayan bu olay sonrası harekete geçerek Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programına yayın durdurma ve para cezası uyguladı.
TAŞÇI'DAN SKANDAL MANİPÜLASYON
Bu durum hem fondaş medyada hem de RTÜK içerisindeki CHP'li isimlerde hazımsızlık yaptı.
RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, skandal bir manipülasyona soyunarak RTÜK'ün PKK'yı aklayan Halk TV'ye 'mimik üzerinden' ceza yazdığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı;
"RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında "terör mimikle övüldüğü" savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da %3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!
RTÜK'TEN YANIT GECİKMEDİ
Taşçı'nın bu açıklamalarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt gecikmedi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, İlhan Taşçı'nın manipülasyon yaptığını dikkat çekerek, "İlhan Taşçı, her zamanki gibi gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur" ifadelerini kullandı.
Terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara ve söylemlere müsamaha etmeyeceklerinin altını çizen Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı;
"ARSLAN CEZAYI PKK'YI AKLAYAN İFADELERİ NEDENİYLE YEDİ"
Maalesef RTÜK üyemiz sayın İlhan Taşçı, her zamanki gibi gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur. Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucusu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir.
"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"
Kurum olarak bu programda olduğu gibi hiçbir programda ve yayında terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara ve söylemlere müsamaha etmeyeceğimizin ve konunun da yakından takip edilmeye devam edileceğinin bilinmesini isteriz. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir.