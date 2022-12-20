Başkan Erdoğan, 6 benzemezi topa tuttu: Onlar çöktü çöküyor. Yürümeye mecalleri yok!

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu:

Bizim malum 5 temel ilkemiz var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yol ile büyüme. Bunun için kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni yeni açılımlarla güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak onların emeklerini hayalleriyle buluşturuyoruz.

Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Kendi aile hayatımızda da bunun bir örneği yok.

Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin diğer yavru muhalefetin kitabında var.

Meclis'e giren bir başörtülü illetvekiline bunların eski yöneticileri ne demişti? 'Bu kadına haddini bildirin.' Ey CHP siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdide had bildirin bakalım.

Sanki farklı ülkede yaşıyormuş gibi kızımı İstanbul'daki okuldan alıp Türkiye'nin farklı bir iline adeta kaçırmak zorunda kaldım. Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen yaşamadın...



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