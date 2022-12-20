İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, itirafçı ifadelerinin yanı sıra ankesörlü/sabit hatlardan ya da kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu, ayrıca askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı belirlenen TKS mensubu ve sivil yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı.

30 GÖZALTI KARARI

Yapılan soruşturma sonucunda 5'i Kara Kuvvetleri, 4'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10'u muvazzaf olmak üzere 16 asker ve 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.