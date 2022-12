Başkan Erdoğan'dan “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , " Mardin Derik Ovası Sulaması", " Midyat Nusaybin Yolu", " Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni kapsamında geride bıraktığımız gün Mardin'e gitti.Erdoğan buradaki programlarının ardından gençlerin de katılım sağladığı " Türkiye Yüzyıl ı - Değerlerin Yüzyılı" programına iştirak etti ve önemli açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalardan satır başları;Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Türkiye Yüzyılı 'Değerler Yüzyılı' programın Yunanistan'a net mesaj verdi. Ege'de yine bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkilerde gerekeni yaptı. Ya yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma! Rahat durmazlarsa gereğini yaparız" dedi.Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,diye konuştu.2023 seçim tarihi ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, seçim tarihi Cumhur İttifakı ile konuşup belirleyeceklerini belirterek,ifadelerini kullandı.Mardin'de birlik beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, bir kez daha Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa etme çağrısı yaptı.Başkan Erdoğan gençlik buluşmaları kapsamında Mardin'de Türkiye Yüzyılı 'Değerler Yüzyılı' programında Mardin'in ve Türkiye'nin değerleri ile bir araya geldi. Program Mardin'e özel Türkiye Yüzyılı şarkısı ile başladı. Türkiye Yüzyılı şarkısı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olarak seslendirildi. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.Yabancı medyanın özellikle yunan basının ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesinin sebebi oluşan teknolojik programlarla ilgili içten içe tedirginlik durumundan mı acaba korkuyorlar mı soruna: 'Korkuyorlar tabi. Bize ne dediler Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de tayfun füzesi var ya menzili 560 km olarak açıklandı. 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım nedir nihai durum? Dediler ki biz 1000 km'yi yakalayacağız. Bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de yine bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkilerde gerekeni yaptı. Ya yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma! bizim sizinle Ege'de dalaşma gibi bir şeyimiz yok. Arkadaşlara eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız dedim . Gencimiz yetişiyor 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine Bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz.Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'si yerliydi şimdi yüzde 80'i yerli. Savunma Sanayimizde ciddi bir ihracatımız var. Bayraktar yetiştiremiyor. Gerek İHA'lar gerek SİHA'lar AKINCI asıl gelen KIZILELMA bu ayrı farklı bir şey. KIZILELMA 2024-2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak.Seçim tarihini soran ve buna göre tatil olmanı yaptığını söyleyen bir gence tüyoda acele etme diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... inşallah bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız, farklı yaşayacağız. Cumhur ittifak olarak oturup dertleşelim sonra tüyoyu değil gerçeğini biz size veririz" diyerek yanıt verdi.Türkiye'nin doğal gaz HAB'ı olma konusunu soran gence ise "Uzun zamandır gündemimizde olan bir konuydu bunu Sayın Putin ile defalarca görüştük. Putin bu konuda Türkiye'yi birHAB, olarak kabul etti. Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu gazı verebiliriz hatta fiyatı da siz belirleyin dedi. Biz de kabul dedik ve TÜRKAKIM olarak da adını koyduk. Azerbaycan Türkiye Türkmenistan olarak 3'lü böyle bir adımı atıp aramayacağımızı konuştuk. Niye olmasın denildi. Görevlendirme yaptık. Bu görevlendirmede enerji bakanlığı ekipleri ön çalışma yapacaklar ön çalışma sonrasına liderler olarak tekrar biraya gelerek yol haritası belirleyeceğiz. Türkmenistan'dan Azerbaycan üzerinden doğalgazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır" diyerek yanıt verdi.Birileri helalleşmeye gelecekmiş. Yav sen önce helalleşmeye gideceksen gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen önce 10 yaşında 11 yaşında da 12 yaşında 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın o bir taraftan 6'lı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun yav? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları artık yutmaz. 2023 bunun cevabı alacak. Ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri milletimizle hep gönül diliyle konuşabilmemizi bu birikime ve tecrübeye borçluyuz. Çünkü biz şuna inandık. Türk'ün Arap'a, Arap'ın Kürt'e, Laz'a, Çerkes'e Abaza'ya.... biz insanları sadece Allah için severiz. Üstünlük kimsenin etnik kimliği ile alakalı değildir, üstünlük ancak takva iledir.Gelişmişliğe rağmen halen insanı dilinden, dininden, renginden, kültüründen dolayı ötekileştirenlerin Mardin'den alacağı çok dersler var. Lafa gelince sürekli insan hak ve özgürlüklerin dem vurup kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımayanları buradaki hoşgörü ikliminde ibret almaya davet ediyorum. Güya din adına ibadethanelere saldıran gözü dönmüş canilerin de vahşi eylemlerine bahane aramak yerine Mardin'in temsil ettiği insani ve İslami değerlere iyi bakması gerekiyor. Gelişmiş diye sınıflanan ülkelerin aslında kendi güvenlik ve refahları dışında bit dertlerinin olmadığı görüldükçe coğrafyamızın binlerce yıllık insan merkezli birikiminin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan kimi üzüntü verici hadiselerin bu muhteşem tabloya halel getirmesine izin veremeyiz. Biz 20 iktidarlarımız döneminde hiçbir zaman insanlarımız ve şehirlerimiz arasında ayrımcılık yapmadık. Hep bu kardeşiniz ne dedi ? 'Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak' dedi. Yaptık yapıyoruz.Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a hala bu ortak ve kadim tarihin sayısız mimari eserine kültür varlığına bestesine türküsüne şahit oluyorsak geleceğimizi de beraberce kurabiliriz demektir. Türkiye Yüzyılı bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren ona sadakatle bağlı olan geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır. İstanbul'da İstanbul'un köken ve inanç bakımından en zengin muhitlerinin birinde doğmuş büyümüş hayata atılmış bir kardeşinizim. Mahallemizde semtimizde ilçemize beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımızı sadece insan olarak gördük hiçbirinin inancına ve kökenine bakmadık. O Roman'dır, Kürt'tür, Lazdır, Türk'tür, Arap'tır demedik hepsini Yaradan'dan ötürü sevdik.İnanıyorum ki bu gençlik evelallah 2023'te sandıkları çökertecek. Ve biz gençlerimizle kadınlarımızla ana kademe ile gümbür gümbür geliyoruz ve geleceğiz. Hangi inanca kültüre kökene mensup olursa olsun 85 milyonun tüm fertlerini samimiyetle bağrımıza bastık.Yasakların değil tüm vatandaşlarımızın inancını özgürce yaşayabildiği kendini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştık. Şu anda tüm dünyada elhamdülillah alt yapısıyla üst yapısıyla örnek bir Türkiye var. Bunu dünyanın liderleri söylüyor. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.Son 20 yıldır ekonomi ile birlikte demokrasimizi de güçlendirmek, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Türkiye'yi hak ve hürriyetler alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma getirmenin zorlu mücadelesini veriyoruz. Milli iradeyi güçlendirme yolunda pek çok başarıya imza attık. Daha evvel bırakın fiiliyata dökmeyi, telaffuz etmenin bile büyük bir cesaret gerektirdiği adına sessiz devrimler dediğimiz reformları tek tek hayata geçirdik. Tek parti faşizmindan başlayarak 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar toplum hafızamızda derin yaralar açan olduk. Eski Türkiye'nin inkarcı, dışlayıcı, hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı o nobran yaklaşımını tüm izleriyle ortadan kaldırmak için çalıştık. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri ayrıca dini ve kültürel mirasın korunması için önemli çalışmalar yaptık.Gayrimüslim vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruyacak ibadet özgürlükleri genişletecek tarihi pek çok adım attık. Bundan sonra da 85 milyonun tamamı için çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her düzenlemenin hayata geçirdiğimiz her reformun gerisinde diğer inançlara mensup insanlarımıza bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olduklarını hissettirme ve gösterme gayreti vardır. Asla istismar veya riyakarlık peşinde değiliz. İnancımız diğer inanç sahiplerine ortak insani temeller üzerinde saygı duymayı hatta destek olmayı gerektirir.Türkiye tüm vatandaşlarına sahip çıkacak onlara hak ve imkanları sağlayacak özgüvene sahiptir. Bunun son örneği de geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz Alevi Bektaşi vatandaşlarımızla ilgili düzenlemelerdir. Türkiye Yüzyılında geçmişin tüm sıkıntılarını aşmış bir şekilde ortak hedeflerimize kilitlenmiş olarak hep birlikte çalışacak mücadele edeceğiz.Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak artık emperyalistlerin içimizdeki bekçiliğini yapan vesayetçilerin değil, Türk'üyle,Kürt'üyle, Arap'ıyla, Sünnisi ve Alevisiyle 85 milyonun tamamının devletidir.Bir avuç seçkin azınlık dışında kalan milyonların farklı sebeplerle ayrımcılığa uğradığı eski devlet anlayışı tamamen mazide kalmıştır. Kendi insanlara tepeden bakan Jakoben zihniyetin günümüz Türkiyesi'nde asla yeri yoktur ve olmayacaktır. Bugünün Türkiyesi dünkünden daha özgür, daha müreffeh ise inşallah yarının Türkiye'si de bugünkünden daha iyi olacaktır.Yarın değil hemen şimdi diyerek Türkiye yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun başlıklarından biri olan değerler yüzyılının yaşadığı ve yaşatıldığı yer Mardin. İlham kaynağımız yol arkadaşımız olacak. Gençler tarihinizi ve kültürünüzü iyi öğrenin değerlerinize zihniniz ve kalbinizle sahip çıkın. Birileri gelir sizi kendi geçmişinize kendi kardeşinize kendi insanınıza düşman yapar. Unutmayınız geçmişte bu oyuna geldik. Bedelini maddi manevi en ağır şekilde ödedik. Sadece son on yılda örneğine beraberce şahit olduk. Hamdolsun milletçe bu oyunu gören ve bozacak adımı atabilen bir idrak seviyesine ulaştık. Demokratik ve ekonomik kazanımlarımızdan aldığımız güç ve güvenle geleceğimize umutla bakıyoruz. Sizleri ve tüm vatandaşlarımızı Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenmeye davet ediyorum.