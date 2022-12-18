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    • 18.12.2022 23:05
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    • 18.12.2022 23:05
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    Dünya Kupası finalini izleyen Başkan Erdoğan, Katar’da Elon Musk ile sohbet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin ve Fransa arasındaki final karşılaşmasını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere Katar’a geldi. Başkan Erdoğan dev maçı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile birlikte izledi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Katar'da iş insanı Elon Musk ile sohbet etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, Katar’da Elon Musk ile bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası finalin izlemek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.



    Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.



    Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.



        BAŞKAN ERDOĞAN ELON MUSK İLE BİR ARAYA GELDİ
        Diğer yandan Başkan Erdoğan, Katar'da iş insanı Elon Musk ile sohbet etti.



        HIRVATİSTAN'IN ESKİ CUMHURBAŞKANI İLE SOHBET ETTİ
        Ayrıca Başkan Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar Kitarovic ile de bir süre sohbet etti.

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