Dünya Kupası finalini izleyen Başkan Erdoğan, Katar’da Elon Musk ile sohbet etti





HIRVATİSTAN'IN ESKİ CUMHURBAŞKANI İLE SOHBET ETTİ

Ayrıca Başkan Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar Kitarovic ile de bir süre sohbet etti.

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