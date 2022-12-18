Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'daki dev final için Lusail Stadyumu'nda! Infantino karşıladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Lusail Stadyumu'na geldi. Kendisini karşılayan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile tokalaşan Erdoğan, mücadeleyi tribünden takip etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi.
Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.
STADYUMDA INFANTİNO KARŞILADI
Erdoğan daha sonra finalin oynandığı Lusail Stadyumu'na geçti ve kendisini karşılayan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile de tokalaştı.
Başkan Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.