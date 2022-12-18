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    • 18.12.2022 23:20
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    2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere bulunduğu Doha'dan İstanbul'a hareket etti.

    AA
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, Katar’dan ayrıldı

    Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.



    Törenin ardından Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı.

    Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

    Başkan Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.

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