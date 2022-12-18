Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler listesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 11.67 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, yerin 11.67 km derinliğinde gerçekleşti.