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    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 11.67 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

    Hatay’da korkutan deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    Sarsıntı, yerin 11.67 km derinliğinde gerçekleşti.




    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:4.8 (Mw)

    Yer:Kırıkhan (Hatay)



    Tarih:2022-12-18 Saat:21:13:09 TSİ

    Enlem:36.403 N

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        Haberler Güncel Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler listesi
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